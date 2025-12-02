Rusya'da tesis saldırısı gerilimi artırdı: Petrol fiyatlarında yükseliş

Petrol fiyatları, Ukrayna’nın Rus enerji altyapısını hedef alan drone operasyonları ve ABD–Venezuela hattında tırmanan gerilimin yarattığı arz baskılarının etkisiyle Salı sabahı işlemlerinde ikinci gün üst üste yükseliş kaydetti.

Brent petrol vadeli kontratları yüzde 0,2 oranında değer kazanarak 63,31 dolara çıktı. ABD tipi ham petrol (WTI) ise yüzde 0,3 artışla 59,50 dolar seviyesine yükseldi.

Rusya'nın tesisine drone saldırısı

Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu, 29 Kasım’da meydana gelen büyük çaplı Ukrayna drone saldırısı sonrası kesintiye uğrayan Karadeniz’deki terminalde bir yanaşma noktasından sevkiyatların yeniden başladığını duyurdu. Rus Kommersant gazetesinin isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, SPM 1 olarak bilinen tek noktalı yükleme hattının tekrar devrede olduğu, SPM 2’nin ise saldırıda zarar gördüğü aktarıldı.

Ritterbusch and Associates’in değerlendirmesinde, “Bu askeri eylem, yakın zamanda bir barış anlaşmasının pek olası olmadığı görüşümüzü daha da güçlendiriyor ve dizel/gazoil piyasalarının yeniden yukarı çekmenin eşiğinde olduğunu gösteriyor” ifadeleri yer aldı.

Diplomasi alanında, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski dünkü açıklamasında Kiev’in önceliğinin egemenliği korumak ve güçlü güvenlik garantileri elde etmek olduğunu, toprak konularının ise sürecin en zorlu başlığı olmaya devam ettiğini belirtmişti.

ABD'nin Venezuela gerilimi

ANZ'nin analizine göre, ABD’nin Venezuela’ya yönelik artan baskısının ülkenin petrol ihracatında daha fazla daralmaya yol açabileceği endişesi yükseliyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Venezuela üzerindeki baskı politikasını ele almak üzere üst düzey ekibiyle bir araya geldiği kaydedildi. Trump’ın cumartesi günü yaptığı açıklamada, Venezuela hava sahasının ve çevresinin “tamamen kapalı” kabul edilmesi gerektiğini belirtmesi dikkat çekti, ancak bu konuda ek ayrıntı paylaşmadı.

Öte yandan OPEC+, küresel piyasada artan arz fazlası beklentilerini gerekçe göstererek aralık ayında sınırlı bir üretim artışı yapılması ve gelecek yılın ilk çeyreğinde yeni artışların durdurulması kararını pazar günü yeniden teyit etti.