Rusya'nın 'bakır' oyunu deşifre oldu: Hurda taktiği

Çin verilerine göre geçen yıl aralık ayında Rusya'dan 6 bin 607 ton hurda bakır ithal edilmiş görünüyor. Özel sağlayıcılardan alınan bilgiye göre Rusya'dan Çin'e 73 ton hurda bakır ihraç edilmiş.

Rus ve Çinli şirketlerin yeni bakır filmaşinlerini hurda gibi göstererek hem vergilerden kaçındıkları hem de Batı yaptırımlarının atlattıkları ileri sürüldü.

Reuters'a konuşan konuya vakıf üç kaynak, Rusya'dan alınan bakır filmaşinin hurdadan ayırt edilmesini zorlaştırmak için iki ülke sınırındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde (Doğu Türkistan) bir aracı tarafından parçalandığını, bunun hem ihracatçıların hem de ithalatçıların hurda ve yeni metale uygulanan tarife farklılıklarından kâr elde etmelerine olanak sağladığını aktardı.

Rusya, bakır çubuğa yüzde 7 ihracat vergisi uygularken, hurdadan yüzde 10 vergi alıyor. Çin ise bakır çubuk ithalatından yüzde 4 oranında vergi alırken Rusya'dan yapılan hurda ithalatında herhangi bir vergi bulunmuyor.

İthalat ihracat verilerinden anlaşılıyor

Aralık ayında başlayan ve hurda olarak gösterilen yeni metal satışları, Çin ve Rusya verileri arasındaki farklılıktan anlaşılabiliyor.

Çin gümrük verileri, Çin'in aralık ayından bu yana Rusya'dan önemli ölçüde bakır hurdası satın aldığını gösterirken, Reuters'ın bir ticari veri sağlayıcısından elde ettiği Rus rakamları Çin'e ihraç edilen hurda miktarının ihmal edilebilir düzeyde olduğunu ortaya koyuyor.

Çin verilerine göre geçen yıl aralık ayında Rusya'dan 6 bin 607 ton hurda bakır ithal edilmiş görünüyor.

Özel sağlayıcılardan alınan bilgiye göre Rusya'dan Çin'e 73 ton hurda bakır ihraç edilmiş.

Rus gümrüğü, "Federal gümrük servisi geçici olarak dış ticarete ilişkin veri sağlamıyor" açıklamasını yaptı.

Rusya verileri yayınlamıyor

Rusya Nisan 2022'de Ukrayna'yı işgalinden kısa bir süre sonra ticaret verilerini yayınlamayı durdurdu. O zamandan beri piyasalar özel bilgi sağlayıcılarının verilerini kullanıyor.

Batı yaptırımlarına tabi olan Rus Bakır Şirketi (Russian Copper Company - RCC), Çinli firmalara bakır çubuk ticareti yapılmasıyla ilgili bir soru üzerine, yalnızca Rus şirketlerine ürün tedarik ettiğini söyledi.

ABD'nin Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesi nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulamasının ardından Çin, Rus şirketleri için önemli bir pazar haline geldi. (EURONEWS)