Rusya'nın dizel ihracatını durdurma planı yok

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, hükümetin dizel ihracatını engellemek için ek önlemler almayı planlamadığını belirtti. Interfax haber ajansının Salı günü isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberine göre, bazı Rus petrol şirketleri, dizel üretmeyen firmaların ihracatının yasaklanıp yasaklanmaması konusunda endişelerini dile getirerek hükümetle görüşmelerde bulundu.

Haberde, rafinerilerin sübvansiyonları kaybedebileceği ihtimali nedeniyle bu tür bir düzenleme üzerinde tartışmalar yapıldığı öne sürüldü. Ancak Novak, bu firmaların hali hazırda ton başına 50,000 ruble tutarında bir ihracat vergisi ödediklerini ve bu nedenle başka bir önleme ihtiyaç olmadığını vurguladı. Novak, "Burada ek bir karar ya da eyleme gerek yok" ifadesini kullandı.

Petrol piyasasında yaşanan bu gelişmeler, özellikle Rusya’nın enerji ihracatına yönelik düzenlemelerinin küresel piyasalar üzerindeki etkisi açısından yakından takip ediliyor.