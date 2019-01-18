Rusya'ya direkt Ro-Ro hattı gündemde

18 Ocak 2019

Aysel YÜCEL

İSTANBUL - Rusya taşımalarında ihracatçıya ve nakliyeciye müjdeli haber geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in 'Ukrayna' üzeri ithalata yasak getirmesinin ardından gündeme gelen, Rusya'ya direkt bir Ro-Ro hattı kurulması talebine bakanlıklar yeşil ışık yaktı. Önceki gün Soçi'de yapılan toplantı ile Rusya ve Türkiye arasında direkt bir Ro-Ro hattı kurulması için iki ülkenin ulaştırma bakanlıkları tarafından çalışma grubu kurulması kararı alındı.

Hatırlanacağı üzere Rusya Devlet Başkanı Putin, geçtiğimiz haftalarda yayınladığı bir kararname ile Rusya Federasyonu'na Ukrayna üzerinden gerçekleştirilen çeşitli gıda ürünlerinin yanı sıra bazı makine ve araçların da bulunduğu 150'den fazla ürünün ithalatına yasak getirmişti. Bu düzenleme ile 2018'de 30 bini aşan Rusya'ya ihracatın yaklaşık 12 bini Ukrayna üzerinden gerçekleştiren Türk ihracatçılar, yeni bir sorunla karşı karşıya kalmış, Türk nakliyeciler Rusya'ya direkt Ro-Ro hattı kurulmasının bu noktada en ideal çözüm olduğunu açıklamıştı. İki ülkenin ulaştırma bakanlıkları konuyu Soçi'de gündeme aldı.

Çalışma grubu kurulması kararı alındı

Rus ve Türk ulaştırma bakanlığı yetkilileri Soçi'de bir araya gelerek, Sovyetler Birliği ile 1988 tarihli anlaşmanın Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu olarak revize edilmesine yönelik yeni Karayolu Taşımacılığı Anlaşması'nı paraflanarak imzaya hazır hale getirdi. Yeni Anlaşmaya göre, geçiş belgelerinin 31 Ocak tarihine kadar geçerli olması, kaza yapan araçların ve boş satılan yeni araçların geçiş belgesiz taşınması, elektronik geçiş belgesi gibi Türk nakliyecilerin faaliyetlerini kolaylaştıracak maddeler içeriyor. Üzerinde anlaşılan maddeler resmi kurumların onayına ve imzasına sunularak, onaylanacak. Yapılan toplantıda hem nakliyeci hem de ihracatçı ve ithalatçı tarafından acil bir ihtiyaç olarak görülen Türkiye ve Rusya arasında direkt ulaşımı sağlayacak Ro-Ro hattı kurulması için ilgili Türk ve Rus tüm tarafları kapsayacak bir çalışma grubu kurulmasına karar verildi. Türk Heyeti ayrıca ihracatımız için önemli bir konu olan Rusya'nın Ukrayna ambargosu çerçevesinde Ukrayna ve Rusya üzerinden Kazakistan ve diğer üçüncü ülkelere ulaşımı sağlanmasına izin veren mühür ve Rus uydu takip sistemiyle ilgili Rus makamlarından bilgi talep etti. Konuyla ilgili Rus Makamları yeni başlayan uygulamanın detayları konusunda net kuralların oluşmadığını, detaylar ve uygulamayla ilgili tüm detayların Türk makamlarına en kısa sürede iletileceği bildirdi.

Toplantı kapsamında ayrıca, 2018 tarihli çalışma toplantısında alınan kararlardan biri olarak, iki ülkenin karayolu dernekleri olan UND ve ASMAP temsilcileri Türkiye ve Rusya arasında iki ülke taşımacılarının payını artıracak sistemler üzerinde görüşmek ve mutabık kalınan maddeleri bakanlıklarına sunmak üzere bir araya geldi. Söz konusu toplantıda öncelikle iki ülke dernekleri arasında kısa bir süre içinde çalışma grupları kurulmasına ve söz konusu çalışma gruplarının düzenli aralıklarla bir araya gelmesine karar verildi.

Vize sorunu masaya yatırılacak

Sürücü vizelerinin iki ülke taşımacılarının ortak sorunu olduğu hususunda iki ülke derneğince de mutabakata varıldı. İki dernek, Sürücü vizelerinin kalkması sonrası başlanacak ve iki ülke taşımacılarının payını artıracak sistemleri değerlendirmek üzere yeniden bir araya gelecek. Bu doğrultuda, UND ve ASMAP arasındaki ilişkileri geliştirmek için UND Genel Sekreteri Nagihan Soylu ve ASMAP Genel Müdür Yardımcısı Sherstnev tarafından işbirliği protokolü imzalandı.

Sonuç değerlendirme toplantısı yapılacak

Toplantı sonunda yılın ilk çeyreğinde sonuçları ve belge ihtiyaçlarını görüşmek üzere Ulaştırma Bakanlıkları tekrar bir araya gelme kararı aldı. Heyet Başkanlığını Karayolu Düzenleme Genel Müdürümüz Mahmut Gürses'in gerçekleştirdiği toplantıya UND'yi temsilen Genel Sekreter Nagihan Soylu, Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Sünel, İcra Kurulu Üyesi Alpdoğan Kahraman, Çalışma Grubu Başkan Yardımcıları Gökhan Kavak ve Onur Ercan temsil etti.