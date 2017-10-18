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Rusya'ya domates ihracatı 1 Aralık'ta başlıyor

Rusya, 1 Aralık'tan itibaren Türkiye'den domates ithalatına izin verdi.

Rusya'ya domates ihracatı 1 Aralık'ta başlıyor
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Rusya'ya domates ihracatının başlamasına yönelik bir süredir devam eden müzakereler sonuç verdi.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, domates ithalatının 1 Aralık'ta başlaması için Türkiye ile prensipte anlaşıldığını belirterek, "Bu konuda mevzuatta bazı değişiklikler yapılması gerekiyor. İlgili evraklar hazırlanıyor" dedi.

Novak, 4 Türk firmasından 50 bin ton domates ithal edileceğini söyledi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Türkiye'den domates ithalatının aralık-nisan dönemini kapsayacağını açıklamıştı.

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