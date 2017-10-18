Rusya'ya domates ihracatı 1 Aralık'ta başlıyor
Rusya, 1 Aralık'tan itibaren Türkiye'den domates ithalatına izin verdi.
Rusya'ya domates ihracatının başlamasına yönelik bir süredir devam eden müzakereler sonuç verdi.
Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, domates ithalatının 1 Aralık'ta başlaması için Türkiye ile prensipte anlaşıldığını belirterek, "Bu konuda mevzuatta bazı değişiklikler yapılması gerekiyor. İlgili evraklar hazırlanıyor" dedi.
Novak, 4 Türk firmasından 50 bin ton domates ithal edileceğini söyledi.
Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Türkiye'den domates ithalatının aralık-nisan dönemini kapsayacağını açıklamıştı.