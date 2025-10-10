Sabancı Holding, Dünyanın En İyi İşverenleri listesinde 144 basamak birden yükseldi

Forbes ve Statista iş birliğiyle hazırlanan "Dünyanın En İyi İşverenleri-2025" listesi açıklandı. Bu yıl listeye 50’den fazla ülkeden 900 şirket girdi. Sabancı Holding, geçen yılki 195. sıradan 51. sıraya çıkarak 144 basamak birden yükseldi.

Sabancı, aynı zamanda Türkiye’den listeye giren şirketler arasında birinci sırada yer aldı. Holding, sekiz yıldır kesintisiz şekilde bu listeye girmeyi sürdürüyor.

Forbes’un Statista iş birliğiyle yürüttüğü araştırmaya 50’den fazla ülkeden, 300 bini aşkın çalışan katıldı.

Şirketler şu kriterlere göre puanlandı:

- Kendi işverenini tavsiye etme eğilimi

- Kariyer gelişimi imkânları

- İş-yaşam dengesi

- Kurumsal itibar

- Eşitlikçi ve kapsayıcı politika uygulamaları

Sabancı Holding, TIME dergisi tarafından yayımlanan “Dünyanın En İyi Şirketleri” listesinde de üst üste ikinci kez Türkiye’nin en başarılı şirketi olarak yer aldı. 2024’te olduğu gibi 2025’te de TIME listesinde en üst sıradaki Türk şirket oldu ve genel listede 131'inci sırayı elde etti.

Kıvanç Zaimler: Asıl yatırımımız insanadır

Sabancı Holding CEO’su Kıvanç Zaimler, başarıyı çalışan odaklı vizyona bağladı:

“Bu yıl hem TIME hem Forbes listelerinde Türkiye’nin en iyi şirketi olduk. Biz yalnızca bugünün performansına değil, geleceğe taşıdığımız hayallere odaklanıyoruz. 100 yıllık mirasımızı gençlerin enerjisi ve çalışanlarımızın cesaretiyle birleştiriyoruz. Asıl yatırımımız insanadır. Çalışanlarımızın tutkusu, cesareti ve yaratıcılığıyla ikinci yüzyılımıza daha güçlü ilerliyoruz.”

Sabancı Holding’in listede öne çıkmasını sağlayan uygulamalar şöyle:

- Esnek ve modern çalışma modelleri

- Kariyer gelişim olanakları

- Çeşitlilik ve fırsat eşitliği vizyonu

- Çalışan bağlılığını artıran programlar

- Kurumsal itibara verilen önem