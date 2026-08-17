Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu rekoru: 180 bin sınırı ilk kez aşıldı

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İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda günlük yolcu sayısı 16 Ağustos'ta ilk kez 180 bini aşarak 180 bin 914'e ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, havalimanında dün 958 uçuş gerçekleştirilirken günlük uçuş ve yolcu trafiğinde yeni rekor kaydedildi.

Havalimanı ayrıca dış hat gelen ve giden yolcu, iç hat gelen ve giden yolcu, toplam dış hat uçuş sayısı ve dış hat giden uçuş trafiği kategorilerinde de en yüksek günlük rakamlara ulaştı.

Aynı gün yolcu biniş köprüleriyle (PBB) hizmet verilen uçak sayısında da rekor kırıldı. Daha önce 212 olan günlük rekor, 218 uçağa hizmet verilmesiyle aşıldı.

Terminal işletmecisi İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) ekipleri yolcu akışı, güvenlik, temizlik, yönlendirme ve yolcu deneyimine ilişkin süreçleri yürütürken, Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ) ekipleri hava trafik, apron, pist, meydan faaliyetleri ve saha emniyetine yönelik operasyonları sürdürdü.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yönetici Direktörü Hanita Ahmad, günlük yolcu trafiğinde 180 bin eşiğinin ilk kez aşılmasının Sabiha Gökçen Havalimanı'na yönelik talep ve operasyonel kapasitesinin göstergesi olduğunu belirtti.

Yüksek kapasiteyi yönetmenin yanı sıra yolcu odaklı hizmet anlayışını sürdürmeye önem verdiklerini aktaran Ahmad, şunları kaydetti:

"Operasyonel yetkinliğimiz ve teknolojik altyapımız kadar, yolcularımıza güven ve konfor sunan insan odaklı yaklaşımımız da bu başarının temelini oluşturuyor. Sahadaki özverili ekiplerimize, iş ortaklarımıza ve bizi tercih eden tüm yolcularımıza teşekkür ederiz. Terminalimizde uçuş ve yolcu güvenliğini sağlayan, operasyonlarımızın sürekliliği için bizlerden desteğini esirgemeyen tüm kamu kurumlarına ve çalışanlarına güçlü koordinasyonları ve işbirlikleri için minnettarız. Sabiha Gökçen olarak bölgesel bir transfer merkezi olma vizyonumuz doğrultusunda yolcu deneyimini sürekli iyileştirmeye ve sürdürülebilir büyümeye odaklanmaya devam edeceğiz."