Sabiha Gökçen’de bir haftada iki rekor

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda (ISG) Kurban Bayramı’nda elde edilen ‘günlük yolcu sayısı’ rekoru 14 Temmuz ve 16 Temmuz'da bir gün arayla kırıldı.

14 Temmuz'da 123 bin 449 yolcu, 16 Temmuz'da ise 674 uçuşta 123 bin 607 yolcu havalimanınıyla toplam 393 uçuş ve 68 bin 697 yolcu sayısıyla dış hatlar rekoru da kırılmış oldu.

'Ulaşım sektöründeki potansiyel ortaya kondu'

İSG CEO’su Berk Albayrak, “Havalimanlarımızda yaşanan ekstra yoğunluk ve yolcu sayılarında tazelenen rekorlar, Türkiye’nin hava ulaşımı sektöründeki potansiyelini bir kez daha ortaya koymakta. Bizler de Şehrin Havalimanı olarak, ‘Avrupa’nın En İyi 15 Şehri’ ödüllerinde birinci olan İstanbul’a maksimum hizmeti sağlamak için buradayız” dedi.

Albayrak şöyle devam etti: “Dünyanın en gözde şehrinde yolcularımızı misafirperverliğimizle karşılayarak e-pasaport bankoları, self check-in kioskları ve fast track hizmetlerimizle terminal içi prosedürlerini kolaylaştırırken gerek metro hattımız gerek şehir içi ve dışı toplu taşıma hizmetlerimizle konuklarımıza havalimanımıza ulaşımlarında da hız ve konfor imkânı sağlayabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Teknolojik altyapımız ve 7/24 kesintisiz süren hizmetlerimizle misafirlerimizin seyahat deneyimlerini en kaliteli şekilde gerçekleştirmeleri için aralıksız çalışıyoruz. Seyahatlerinde şehrin havalimanı ISG’yi tercih ederek bu başarıyı elde etmemizi sağlayan tüm yolcularımıza teşekkür ederiz."

Altı ayda 110 bin uçuş

39 iç hat ve 117 dış hat noktası ile birlikte toplamda 156 noktaya ve 52 ülkeye hizmet veren Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, haziran ayında Suudi Arabistan El Kasım ve Kazan, Rusya Havalimanlarını destinasyon haritasına eklerken, 19 Temmuz’da Karadağ’ın başkenti Podgorica’ya açılacak yeni yurt dışı rotası için hazırlıklarını tamamladı.

Havalimanı otoritesi HEAŞ verilerine göre bu yılın ilk 6 ayında toplam 17 milyon yolcu ağırlayan Sabiha Gökçen’de, Ocak-Haziran aylarında 108 bin 60 uçuş gerçekleştirildi.