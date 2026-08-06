Sağlık devi 35 milyon dolar ödeyecek: Milyonlarca kişi tazminat alabilecek

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ABD'nin en büyük laboratuvar hizmet sağlayıcılarından Labcorp, üçüncü taraf tahsilat şirketi American Medical Collection Agency (AMCA) sistemlerine yönelik siber saldırının ardından açılan toplu davayı 35 milyon dolarlık uzlaşmayla sonuçlandırdı.

Uzlaşma belgelerine göre, Ağustos 2018 ile Mart 2019 arasında yaşanan veri ihlalinde yaklaşık 7,7 milyon hastanın kişisel ve sağlık bilgilerinin etkilenmiş olabileceği belirtildi.

Şirket suçlamaları kabul etmedi

Davacılar, Labcorp'un AMCA'ya aktardığı hasta verilerini yeterince koruyamadığını ve bu nedenle milyonlarca kişinin kimlik hırsızlığı riskiyle karşı karşıya kaldığını öne sürdü.

Labcorp ise herhangi bir hukuki sorumluluk ya da kusur kabul etmediğini belirtirken, davayı sonlandırmak amacıyla 35 milyon dolarlık uzlaşmaya gitmeyi tercih etti.

Kimler başvuru yapabilecek?

Uzlaşmadan, kişisel bilgileri Labcorp tarafından AMCA'ya aktarılan ve verileri 2018-2019 dönemindeki siber saldırıdan etkilenen sistemlerde bulunan kişiler yararlanabilecek.

Hak sahipleri, belgelenmiş zararları için tazminat talep edebilecek veya zararlarını belgeleyememeleri halinde alternatif nakit ödeme seçeneğinden faydalanabilecek.

Son başvuru tarihi 3 Eylül

Başvurular resmi uzlaşma sistemi üzerinden yapılabilecek. Son başvuru tarihi 3 Eylül olarak belirlenirken, nihai mahkeme onay duruşmasının ise 20 Ağustos'ta yapılması planlanıyor.

Ödemelerin, mahkemenin uzlaşmayı onaylamasının ve olası itiraz süreçlerinin tamamlanmasının ardından hak sahiplerine ulaştırılması bekleniyor. Şirket ise kişi başına ödenecek tutarın, geçerli başvuru sayısına göre değişebileceğini bildirdi.