"Şahane Kasım"da en çok satılan ürün belli oldu

"Şahane Kasım"ı cazip fiyatlarla geçiren MediaMarkt, "Şahane Cuma"yı da içine alan 22-28 Kasım tarihleri arasındaki alışveriş istatistiklerine göre, en çok iPhone 11 128 GB beyaz renkli akıllı telefon satıldı.

MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, "Şahane Cuma", tüketicilerin yıl genelinde heyecanla beklediği kampanya dönemlerinin başında geliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da fırsatlarını ay geneline yayan MediaMarkt, en cazip tekliflerini ise geçen hafta düzenlediği "Şahane Cuma" ile gerçekleştirdi. Kampanyasını gelenekselleşen branda yırtma etkinliğiyle başlatan marka, yüzlerce üründe tüketicilere özel fırsatlar sundu. Tüketiciler de bu fırsatlara kayıtsız kalmadı.

MediaMarkt, 22-28 Kasım dönemini kapsayan kampanya sürecinde hem mağazalarında hem de dijital kanallarında önemli başarılara imza attı. Tüketicilerin sepet ortalamasında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 119’luk bir artış yaşanırken, mağaza ziyaretleri ise yüzde 47 yükseldi.

Dijital kanallardan yapılan alışverişlerin kırılımı incelendiğinde alışverişlerin yüzde 27’sinin mobil uygulamadan, yüzde 60’ının ise bilgisayardan yapıldığı görülüyor. Tüm bunlarla birlikte MediaMarkt, satış tutarında yüzde 187’lik bir artış elde etti.

En çok Apple iPhone 11 satıldı

Yapılan alışverişler ürün olarak incelendiğinde tüketicilerin en çok Apple iPhone 11 128 GB aldığı görülüyor. Tüketiciler bu modelin en çok beyaz rengini tercih ederken en çok satılan ikinci ürün ise aynı cihazın siyah versiyonu olarak ön plana çıkıyor. Listesin 3’üncü sırasında Xiaomi Mi Robot Vacuum – Mop 2 Pro Robot Süpürge yer alırken, bunu iPhone 11 64 GB ve iPhone 13 128 GB izledi.

Satın alınan ürünler kategori bazlı ele alındığındaysa ilk sırada akıllı telefonlar yer alıyor. Bunu bilgisayar donanımları, süpürge, televizyon ve beyaz eşya kategorisi takip ediyor.

MediaMarkt, kampanya döneminde tüketicilerin en çok alışveriş yaptığı saatleri de açıkladı. Tüketicilerin yüzde 60’ı saat 15.00 ile 20.00 arasında alışveriş yaptı. Yaş dağılımlarına bakıldığında ise en çok alışveriş yapan grup yüzde 49 ile 12-35 yaş aralığı oldu. İkinci sırada ise yüzde 36 ile 36-49 yaş arasındaki teknolojiseverler bulunuyor.