Şahap Kavcıoğlu açıkladı: İşte Merkez Bankası'nın 2023 ve 2024 enflasyon hedefi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2023 yılının ilk enflasyon raporunu açıklıyor.

Merkez Bankası’nın 2023 yıl sonu tüketici enflasyonu tahmini yüzde 22,3’te sabit kaldı. 2024 yıl sonu tüketici enflasyonu tahmini ise yüzde 8,8’de sabit tutuldu. Bankanın 2022 sonu gıda enflasyonu tahmini yüzde 22 ile değişmedi.

Faiz sorusuna yanıt

Kavcıoğlu, sunumun soru-cevap bölümünde bir gazetecinin politika faizi ile ilgili sorusuna, "Faiz politikası ile ilgili PPK metinlerinde yaklaşımımızı ifade ediyoruz" dedi. Kavıoğlu, "İndireceğiz, pas geçeceğiz, artıracağız ifadelerimiz olmuyor. 2023 yılındaki gelişmeleri çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kavcıoğlu'nun açıklamaları şöyle:

- Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 2022 yılında enerji fiyatları yükselmiştir. Enerji fiyatlarındaki olumsuz gelişmelerin yansımaları en büyük ticaret ortağımız AB'de rekor düzeyde açıktan izlenmiştir.

Enerji şoku tüm ekonomik göstergeleri etkiledi

- Enerji fiyatları şoku 2022 yılında başta enflasyon olmak üzere tüm ekonomik göstergeleri etkileyen bir boyut kazanmıştır. Son dönemde enerji fiyatlarında önemli gerilemelerle birlikte normalleşme eğilimi görülmeye başlanmıştır.

Beklentiler aşağı yönlü güncellendi

- 2023 yılına ilişkin enflasyon beklentileri ülkemizde de olduğu gibi bir çok ülkede aşağı yönlü güncellenmeye başlanmıştır. Büyüme oranları öncü göstergelere göre toparlanma eğilimi göstermektedir. Derin bir resesyon ihtimalinin oldukça azaldığı değerlendirilmektedir.

Türkiye G20'de birinci

- Türkiye büyüme performansında G20 ülkeleri arasında birinci, OECD ülkeleri arasında ikinci sırada yer almıştır. İhracat payımızda da yüzde 0,43'ten yüzde 1,02'ye çıkarak 2 kattan fazla artış olmuştur.

Ticari krediler desteklendi

- Büyümenin sağlam temeller üzerinde gerçekleştiğini görmekteyiz. 2022 yılı boyunca büyüme sürdürülebilirlik açısından sağlıklı bir yapı sergilemiştir. Ticari kredilerin üretim ve yatırımlara yönelik kullandırılması desteklenmiştir.

Enflasyon tahminleri sabit kaldı