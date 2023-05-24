Sakarya gazı için ikinci anlaşma tamam

Kerim ÜLKER

O anlaşmanın üzerinden geçen 2 yılın sonrasında bu kez İngiliz Subsea 7, Fransız Schlumberger ve İtalyan Saipem ile bir anlaşmayı tamamladı. Anlaşma yine 750 milyon dolar olarak belirlendi. Avrupalı şirketlerin oluşturduğu konsorsiyum ve TPAO arasında imzalanan anlaşmayla Karadeniz'deki Sakarya saha geliştirmesinin ikinci aşaması tamamlandı.

İngiliz şirketin resmi sitesinde yer alan bilgilere göre sözleşme, mühendislik, tedarik, inşaat ve kurulum (EPCI) sözleşmesinin entegre proje kapsamı, deniz altı üretim sistemleri (SPS), deniz altı göbekleri ve akış hatları (SURF) dahil olmak üzere yer altı çözümlerini kapsayacak. Resmi sitesinden açıklama yapan Subsea7, yaklaşık 37 kilometre saha içi akış hattı içeriyor. Offshore faaliyetlerin 2025'in 2’nci çeyreği ile 2025'in 3’üncü çeyreği arasında olması planlanıyor.

İkinci faz başlıyor

Şirketin Afrika, Orta Doğu ve Hazar Başkan Yardımcısı Franck Louvety, “Subsea7, OneSubsea® ve Türkiye Petrollerinin yakın işbirliği sayesinde, Sakarya 1. Aşama'dan ilk gaz keşiften sadece 30 ay sonra teslim edildi. Subsea7, bu ilişkiyi Faz 2 için genişletmeyi ve Türkiye'deki enerji endüstrisinin gelişimine katkımızı sürdürmeyi dört gözle bekliyor” dedi. Deniz altı enerji projelerine mühendislik hizmeti veren Fransız Schlumberger ve İngiliz Subsea 7 konsorsiyumunun 2021’de imzalanan Sakarya doğal gaz sahasının geliştirilmesi projesi de benzer şekilde 750 milyon dolara almıştı.