Sakarya'da fabrika patlaması: Oba Makarna hisseleri borsada geçici olarak işleme kapatıldı (OBAMS.E)

Oba Makarna'nın (OBAMS) Sakarya'daki fabrikasında dün patlama meydana geldi.

Borsa İstanbul'dan Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Oba Makarna hisselerine ilişkin açıklama yapıldı.

KAP açıklamasında, "OBAMS.E işlem sırası, şirketten istenen özel durum açıklaması KAP'ta yayınlanıncaya kadar geçici olarak işleme kapatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Sakarya'daki neler yaşandı?

Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkiinde faaliyet gösteren Oba Makarna'ya ait fabrikada siloların yanındaki bölümde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada bir kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

* Tesisimizin depolama kısmındameydana gelen ve üretim süreçlerinde uzun süreli bir aksamaya neden olması beklenmeyen patlamada önceliğimiz yaralılarımızın bir an önce sağlığına kavuşmasıdır.

* Bu süreçte Gaziantep fabrikamızda üretim olağan akışıyla devam edecektir. Yaralılarımızın sağlık durumuyla ilgili iyi haberleri en kısa sürede paylaşmak dileği ve umuduyla kamuoyunun bilgilerine sunarız.