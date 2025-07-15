Sakarya'da öfkeyle karpuzlarını yere atmıştı: 17,2 milyon TL'ye varan para cezası yolda

Ticaret Bakanlığı, Sakarya'da toptancının almaktan vazgeçtiği karpuzları yere atan üreticiler hakkında işlem başlattığını duyurdu. Konuya ilişkin açıklamayı Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan sosyal medya hesabından yaptı.

14 Temmuz 2025 tarihinde sosyal medya platformlarında yayılan görüntülerde Sakarya’da bir üreticinin elindeki karpuzları parçalayarak imha ettiği görülüyordu. Mahmut Gürcan, söz konusu olayla ilgili Sakarya Ticaret İl Müdürlüğü’nce inceleme başlatıldığını duyurdu.

Toptancı ürünlerini almaktan vazgeçmiş

Yapılan saha araştırmaları sonucu, olayın 13 Temmuz 2025 saat 12.37’de Sakarya’nın Geyve ilçesi Safibey Köyü Ürün Toplama Merkezi’nde gerçekleştiği belirlendi. Karpuzları imha eden kişilerin S.Ç. ve S.E. olduğu tespit edildi.

S.Ç.’nin üretici olduğu ve ürünlerini daha önce anlaştığı toptancıya götürdüğü, ancak alımın iptal edilmesi üzerine öfkeyle karpuzları parçaladığı ifade edildi. İki kişi de olaydan pişmanlık duyduklarını belirtti.

Ticaret Bakanlığı olarak, tarım ürünlerinin israfına ve piyasa bozucu davranışlara kesinlikle müsaade etmeyeceğiz!



14 Temmuz 2025 tarihinde sosyal medya platformlarında paylaşılan “Sakarya’da karpuzlarına alıcı bulamayan bir üreticinin karpuzları parçaladığı” görüntüleriyle… https://t.co/iB4r7jQDgN pic.twitter.com/mnaPuN4l29 — MAHMUT GÜRCAN 🇹🇷 (@mahmutgurcan) July 14, 2025

Öfkeyle kalktılar, 17,2 milyon zararla oturdular

Ticaret Bakanlığı, 5957 sayılı Sebze ve Meyve Ticareti Kanunu ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde ilgili kişiler hakkında işlem başlattı.

S.Ç. ve S.E. hakkında ayrı ayrı olmak üzere 1 milyon 400 bin TL ile 17 milyon 200 bin TL arasında değişen idari para cezası uygulanması için dosya Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na gönderildi.

Mahmut Gürcan açıklamasında, "Tarım ürünlerinin israfına ve piyasa bozucu davranışlara kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Gıda arz zincirini sabote edecek hiçbir eyleme göz yummayacağız" ifadelerine yer verdi.