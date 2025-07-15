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Sakarya'da öfkeyle karpuzlarını yere atmıştı: 17,2 milyon TL'ye varan para cezası yolda

Sakarya’da toptancı alım yapmayınca karpuzlarını öfkeyle yere atan üreticiler hakkında Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık görüntülerdeki kişiler hakkında ayrı ayrı olmak üzere 1 milyon 400 bin TL ile 17 milyon 200 bin TL arasında değişen idari para cezası uygulanması için dosyayı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na gönderdi.

Remziye Karakuş remziye.karakus@dunya.com
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Sakarya'da öfkeyle karpuzlarını yere atmıştı: 17,2 milyon TL'ye varan para cezası yolda
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Ticaret Bakanlığı, Sakarya'da toptancının almaktan vazgeçtiği karpuzları yere atan üreticiler hakkında işlem başlattığını duyurdu. Konuya ilişkin açıklamayı Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan sosyal medya hesabından yaptı.

14 Temmuz 2025 tarihinde sosyal medya platformlarında yayılan görüntülerde Sakarya’da bir üreticinin elindeki karpuzları parçalayarak imha ettiği görülüyordu. Mahmut Gürcan, söz konusu olayla ilgili Sakarya Ticaret İl Müdürlüğü’nce inceleme başlatıldığını duyurdu.

Toptancı ürünlerini almaktan vazgeçmiş

Yapılan saha araştırmaları sonucu, olayın 13 Temmuz 2025 saat 12.37’de Sakarya’nın Geyve ilçesi Safibey Köyü Ürün Toplama Merkezi’nde gerçekleştiği belirlendi. Karpuzları imha eden kişilerin S.Ç. ve S.E. olduğu tespit edildi.

S.Ç.’nin üretici olduğu ve ürünlerini daha önce anlaştığı toptancıya götürdüğü, ancak alımın iptal edilmesi üzerine öfkeyle karpuzları parçaladığı ifade edildi. İki kişi de olaydan pişmanlık duyduklarını belirtti.

Öfkeyle kalktılar, 17,2 milyon zararla oturdular

Ticaret Bakanlığı, 5957 sayılı Sebze ve Meyve Ticareti Kanunu ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde ilgili kişiler hakkında işlem başlattı.

S.Ç. ve S.E. hakkında ayrı ayrı olmak üzere 1 milyon 400 bin TL ile 17 milyon 200 bin TL arasında değişen idari para cezası uygulanması için dosya Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na gönderildi.

Mahmut Gürcan açıklamasında, "Tarım ürünlerinin israfına ve piyasa bozucu davranışlara kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Gıda arz zincirini sabote edecek hiçbir eyleme göz yummayacağız" ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: HABER MERKEZİ