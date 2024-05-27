Sakarya'nın ilk 4 aylık ihracatı 1,9 milyar dolara yaklaştı

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yaptığı derlemeye göre, ocak-nisan döneminde İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından 7. sıradaki yerini koruyan Sakarya, ülke ihracatına yüzde 2,6 katkı sağladı.

Yılın ilk 4 ayında 137 ülke ve 10 serbest bölgeye 1 milyar 882 milyon 96 bin dolar ihracat yapan Sakarya, geçen yılın aynı dönemine göre dış satışını yüzde 5,8 artırdı.

Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üretim tesislerine ev sahipliği yapan kent, sektörel bazda en çok ihracatı yüzde 87,7 ile otomotiv alanında gerçekleştirdi. Ocak-nisanda yaptığı dış satışı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 artırmayı başaran Sakarya, 1 milyar 652 milyon 121 bin dolarlık otomotiv ihracatıyla yükselişini sürdürdü.

Yılın ilk 4 ayında kentten en çok ürün gönderimi yapılan ikinci sektör, 45 milyon 159 bin dolarla demir ve demir dışı metaller oldu. Bu sektörleri 30 milyon 494 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 28 milyon 356 bin dolarla çelik, 21 milyon 676 bin dolarla makine ve aksamları, 19 milyon 638 bin dolarla iklimlendirme sanayi takip etti.

En fazla ihracat Fransa'ya

Ocak-nisan döneminde kentten en fazla ihracat 301 milyon 549 bin dolarla Fransa'ya yapıldı. Bu ülkeye satış geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64,1 arttı.

Kentten en fazla ihracat yapılan 2. ülke 217 milyon 222 bin dolarla Birleşik Krallık olurken, bunu 170 milyon 766 bin dolarla Polonya, 158 milyon 637 bin dolarla İtalya ve 155 milyon 202 bin dolarla Almanya takip etti.