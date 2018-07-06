Salçalık domateste yüksek rekolte bekleniyor

06 Temmuz 2018

Türkiye'nin salçalık domates üretiminin yüzde 45'inin yapıldığı Bursa'nın Karacabey Ovası'nda bu yıl 700 bin ton üretim beklenirken, kalite ve yüksek rekolte tahminleri üreticiyi mutlu ediyor.

Geçen yıl sağanak ve dolunun vurduğu tarım arazilerinde, bir tür mantar hastalığı olan "mildiyo" ve "pas akarı" ile karşılaşan ve umduğunu bulamayan üreticiler, bu yılki ürün kalitesi ve rekoltesinden memnun.

Ülke genelindeki salça fabrikalarına kilogram başına 32-35 kuruş taahhütle üretim yapan çiftçiler, bu ayın sonundan itibaren hasada başlayacak.

Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem yaptığı açıklamada, Karacabey Ovası'nda yaklaşık 80 bin dönüm arazide "sanayi domatesi" ekildiğini belirtti.

Ülkenin salçalık domates ihtiyacının önemli bölümünün Karacabey Ovası'ndan karşılandığına dikkati çeken Erdem, "Türkiye'nin ihtiyacı olan ve yurt dışına ihraç edilen salçalık domateslerin yaklaşık yüzde 45'i Karacabey'in verimli arazilerinde üretiliyor. Salçalık domates bizim çiftçilerimiz açısından birinci derecedeki üretim çeşidi." dedi.

"Doğal afet olmadığı sürece çok kaliteli ürün yetiştiriyoruz"

Erdem, üreticinin geçen yıllarda doğal afetler nedeniyle büyük ölçüde zarar ettiğini dile getirerek, "Üretici geçen yıl istediğini alamadı, verim düşüklüğü yaşadı. Ayrıca girdi maliyetlerimiz de çok yüksek. Bundan dolayı ekim alanında yüzde 10 daralma olduğunu görüyoruz ancak bizim çiftçimiz salçalık domates üretiminde çok başarılı. Teknolojinin tüm imkanlarını kullanıyor. Doğal afet olmadığı sürece çok kaliteli ürün yetiştiriyoruz." diye konuştu.

Bu yıl hava şartlarında şu ana kadar fazla olumsuzluk yaşanmadığını söyleyen Erdem, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 700 bin ton ürün bekliyoruz. Şu anda domateslerimizde her şey yolunda gidiyor. Rekoltede beklediğimizin üzerine çıkacağımızı düşünüyorum. Tarlaları gezdim ve domateslerin çok kaliteli olduğunu gördüm. Çiftçilerimiz özen göstererek üretiyor. Çiftçimizin bu yıl yetiştirdiği domatesin önceki yıllara göre daha kaliteli olduğunu görüyoruz."

Erdem, Karacabey Ovası'nda salçalık biberde de ciddi üretim yapıldığına işaret ederek, "Önceki yıllarda 4-5 bin dekar olan biberin üretim alanı 20 bin dekara kadar çıktı. Salçalık biberde de iyi noktadayız. Doğa şartlarından dolayı Karacabey'de yetiştirilen domates ve biber çok güzel bir lezzete sahip. Özellikle biberler işlendikten sonra 2-3 yıl saklanabiliyor. Salçalık biber üretimi her geçen gün artıyor." dedi.

Kaynak: AA