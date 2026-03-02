Saman nezlesinin bir günlük maliyeti 1,6 milyar dolar!

Bahar aylarının yaklaşması ve polen miktarının artmasıyla birlikte Japonya, "milli hastalık" olarak kabul edilen saman nezlesiyle büyük bir ekonomik darbe alıyor.

Son verilere göre, polen alerjisi kaynaklı iş gücü kaybının Japon ekonomisine maliyeti günlük 245 milyar yene (yaklaşık 1,6 milyar dolar) ulaştı.

Çalışanların yüzde 90'ı iş yerinde zorlanıyor

6 bin 600’den fazla çalışanla yapılan anket, alerjinin profesyonel hayatı ne kadar derinden etkilediğini gözler önüne serdi. Alerji sorunu yaşayanların yüzde 88,6’sı, polenlerin iş performanslarını düşürdüğünü belirtiyor.

Verilere göre, semptomlar nedeniyle bir çalışanın verimliliği günde ortalama 3,2 saat azalırken, bazı çalışanlar tüm mesai günü boyunca odaklanma sorunu yaşadıklarını ifade ediyor.

Personele saman nezlesi yardımı

Düşen performansı bir kriz olarak değerlendiren şirketler, çalışanlarına destek olmak için ilginç yöntemlere başvuruyor. Osaka merkezli yemek dağıtım şirketi Cook Deli, çalışanlarına yıllık 4 bin yen (yaklaşık 26 dolar) tutarında "saman nezlesi yardımı" sunmaya başladı.

Şirket bu bütçeyle çalışanların tedavi masraflarını karşılıyor, özel yumuşak dokulu peçeteler ve maskeler dağıtıyor. Yemek geliştirme bölümünde çalışanlar, alerjinin koku ve tat alma duyularını etkileyerek iş kalitelerini düşürdüğünü belirtiyor.

Cook Deli, verimlilik kaybını "israf" olarak gördüğü için bu yıl yardım paketinin kapsamını genişletti. Artık lazer tedavileri, alerji testleri ve immünoterapi gibi kesin çözüm sunan tıbbi işlemler de şirket tarafından destekleniyor.