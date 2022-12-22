Sami Şahin: TSE tarafından verilen belgeler Avrupa'da ve dünyada tanınıyor

TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, Konya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen, "TSE Sektör Buluşmaları" programında, TSE'nin ülke sanayisinin gelişmesine yönelik faaliyetleri olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin standartları belirleyen ülke konumuna gelmesi yönünde adımlar attıklarını belirten Şahin, "Hedeflerimizi bu yönde belirlemekteyiz. Enstitü olarak kamunun ve iş dünyasının uygunluk değerlendirme alanında ihtiyaç duyduğu tüm sertifikasyon, belgelendirme, muayene-gözetim ve test hizmetlerini verebilecek güçlü bir yapıya ulaşmış durumdayız" diye konuştu.

Şahin, TSE tarafından verilen belgelerin Avrupa'da ve dünyada tanındığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin 2023, 2053, 2071 vizyonu doğrultusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın hedef olarak belirlediği, yüksek katma değerli üretim, sanayide verimlilik artışı ve dijital dönüşüm alanlarında standardizasyon ve uygunluk değerlendirme hizmetleriyle yenilikçi mal ya da hizmetlerin üretilmesine zemin hazırlıyoruz. Bir taraftan girişimciliği desteklerken, diğer yandan alanında sahip olduğumuz tecrübe ve deneyimle hem kendi coğrafyamızdaki ülkelere, hem de İslam dünyasına öncülük ediyoruz. Kültür ve inanç coğrafyamızda diğer ülkelerin belgelendirme kuruluşlarının altyapılarını güçlendiriyor, faaliyetlerine destek oluyoruz."

Şahin, iş dünyasının talepleri ve sanayideki gelişmeler doğrultusunda hizmet çeşitliliğini artırdıklarını dile getirdi.

Programda, TSE uzmanları, sunum ve kurum çalışmaları hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, sektör temsilcileri, sanayiciler ve davetliler katıldı.