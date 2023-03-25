Sanatın kromozomu yok: SARP’dan sanata +1 değer

Sarf Elifoğlu tarafından farklı tarz ve tekniklerle gerçekleştirilen 21 adet resim, Art of İst Atölye ve Türkiye Down Sendromu Derneği ile birlikte Güzel Sanatlar Akademisi tarafından düzenlenen SARP Resim Sergisinde sergileniyor. Teknik tuval üzerinde akrilik çalışmalarla gerçekleştirdiği eserlerin yanı sıra sanatçının resimlerini yapma anlarının hikâyeleri de yer alıyor.

Bugün saat 14.00’te Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar Akademisi Performans ve Sanat Galerisi’nde yapılacak açılışın ardından sergi, 15 Nisan’a kadar ziyarete açık olacak.

Yaşıtlarının kısa zamanda sıkıldığı resim atölyelerinde saatlerce öğrenmek için çaba sarf eden ve keyif alarak tutkuyla resim yapan Sarp; kendisi gibi down sendromlu bireylerin de eğer isterlerse her şeyi başarabileceklerini bu sergiyle göstermek istiyor.