Sanayi alanları şehir dışına taşınacak

26 Ocak 2019

Çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Karaman'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sanayi alanlarının şehir dışına taşınmasına ilişkin soru üzerine, gerekli hazırlıkları yaptıklarını, 81 ilde sanayi alanlarını şehrin dışına taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Çalışmayı, ilk 100 günlük eylem planları çerçevesinde yürüttüklerini hatırlatan Kurum, şunları kaydetti:

"Yapmış olacağımız bu plan çerçevesinde de şehrin merkezindeki sanayi alanlarını şehir dışına çıkaracağız ve şehrin içindeki bu alanları da millet bahçelerine, kent meydanına, yeni kent merkezine, sosyal ve kültürel alanların olduğu yeni yaşam alanlarına dönüştürmek istiyoruz. Bu noktada 81 ilimizde çalışma başlattık.

Kentsel dönüşümle ilgili yıllık 300 bin bağımsız bölüm hedefimiz var. Bu bağımsız bölümlerin içinde öncelikli olarak tarihsel, kültürel alanların dönüşümü, şehrin içindeki sanayi alanlarının dönüşümü, bir de dönüşmesi gereken metruk, deprem riski taşıyan binaların dönüşümü var. Bu çerçevede 81 ilimizde şehrin merkezindeki sanayi alanlarını şehrin dışındaki atıl hazine arazileri üzerinde yapılacak projelere taşımak suretiyle bu dönüşümleri de gerçekleştireceğiz ve bu dönüşümler 'mekansal strateji planı' kapsamında yapılacak. Gelecek nesillere bırakacağımız şehirler daha planlı, daha çevreci ve doğaya, çevreye daha fazla katkı veren projeler olacak."

Kaynak: AA