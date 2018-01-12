Sanayi ciro endeksi arttı

12 Ocak 2018

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın kasım ayına ilişkin sanayi ciro endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksinde, Kasım 2017'de bir önceki aya göre yüzde 1,7 artış görüldü.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, kasımda bir önceki aya kıyasla madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 2,1 azalırken imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,8 yükseldi.

Takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi, kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,7 arttı.

Sanayinin alt sektörlerine bakıldığında, bu dönemde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 23,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 28,8 yükseldi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi gruplarında, kasımda bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 3,5 ile ara mallarında gerçekleşti.

Kaynak: AA