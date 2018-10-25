'Sanayi kenti' günde bin 677 araç üretti

25 Ekim 2018

Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu gibi üreticilerin yanı sıra lastik sanayi, kord bezi, çelikord, plastik, kauçuk ve boya endüstrisiyle Taşıt Araçları Yan Sanayi Organize Sanayi Bölgesi'ne (TOSB) ev sahipliği yapan Kocaeli, sektörün adet bazındaki üretim ve ihracat rakamlarına en fazla katkı sağlayan iller arasında yer aldı.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, yılın 9 aylık döneminde Kocaeli'de 198 bin 458 otomobil, bin 332 kamyon, 217 bin 977 kamyonet, 257 otobüs, 39 bin 173 minibüs, 793 midibüs olmak üzere toplam 457 bin 990 taşıt aracı üretildi. Buna göre, bahse konu dönemde Türkiye toplam taşıt aracı üretiminin yüzde 38'ini tek başına karşılayan kentte, günde bin 677 araç üretilmiş oldu.

Kentteki otomotiv firmaları tarafından üretilen yaklaşık 458 bin aracın yüzde 85'ine denk gelen 388 bin 703'ü ihraç edildi.

Kocaeli'de üretilip yurt dışına gönderilen araçların Türkiye genel ihracatındaki payı da yüzde 39,5 olarak gerçekleşti.

Ford Otosan, kentteki firmalar arasında üretim ve ihracatta liderliğini sürdürürken, bu iki kategoride Hyundai Assan ikinci, Honda Türkiye üçüncü, Anadolu Isuzu da dördüncü sırada yer aldı.

Honda Türkiye'nin üretim ve ihracatında artış

Kentteki 4 otomotiv firmasının ocak-eylül dönemindeki toplam üretim performansı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 gerilese de ihraç edilen taşıt adedi yüzde 5 artış gösterdi.

Yılın ilk 9 aylık periyodundaki üretim hacmi 2017'nin aynı döneminde yüzde 31,4'lük artışla 30 bin 377'ye çıkan Honda Türkiye, bu alandaki performansını arttıran tek firma oldu. Şirketin 2017'nin ocak-eylül döneminde 6 bin 796 olan ihracatı da yüzde 66'lık artışla 11 bin 305'e yükseldi.

Ülkenin önde gelen otomotiv firmalarından Ford Otosan, ocak-eylül döneminde Gölcük ve Yeniköy fabrikalarında 17 bin 304 otomobil, 216 bin 723 kamyonet, 39 bin 173 minibüs olmak üzere toplam 273 bin 200 adetlik üretim gerçekleştirdi. İnönü fabrikasında banttan indirilen 4 bin 852 kamyonla toplam üretimi 278 bini geçen şirketin söz konusu dönemdeki ihracatı da yüzde 12,6'lık artışla 237 bin 133'e ulaştı.

Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu 245 bin üretim kapasiteli fabrikasında binek tipinde i10 ve i20 modellerinin üretimini gerçekleştiren Hyundai Assan, yılın ilk 9 ayında 150 bin 777 adetlik üretime imza atarken, bunun yaklaşık yüzde 93'üne denk gelen 139 bin 661'ini ihraç etti.

Ocak-eylül döneminde 3 bin 636 adetlik üretim gerçekleştiren Anadolu Isuzu da geçen yılın söz konusu periyotunda 388 olan ihracatını 604'e çıkardı.

Kocaeli, ticari araçta üretim üssü

Türkiye'de 2017'nin 9 aylık döneminde 384 bin 871 olan ticari araç üretimi, bu yılın aynı döneminde yüzde 3,3'lük artışla 397 bin 564 adede yükselirken, ihracat da yüzde 11 artarak 327 bin 425 olarak kayıtlara geçti.

Kocaeli, ocak-eylül döneminde 259 bin 532 adetle Türkiye'deki toplam ticari araç üretiminin yüzde 65,3'ünü, 223 bin 217 adetle de toplam ihracatın yüzde 68,2'sini tek başına gerçekleştirdi.

Kaynak: AA