Sanayi üretimi, büyüme beklentilerini yükseltti

08 Şubat 2018

Sanayi sektöründeki gelişmeyi gösteren sanayi üretim endeksinin arındırılmamış verilerle Aralık 2017'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 artarak beklentileri aşması, 2017 büyümesine ilişkin beklentileri de yükseltti.

Geçen yılın son ayında arındırılmamış sanayi üretim endeksi yüzde 6,5, takvim etkisinden arındırılmış endeks de yüzde 8,7 artarak beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Ekonomistler ise bu dönemde sanayi üretim endeksinde yüzde 4,8, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinde ise yıllık bazda yüzde 6,4 artış bekliyordu.

"Yılı yüzde 7 üzerinde büyüme ile kapatabiliriz"

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, sanayi üretimi artışının son çeyrekte yüzde 7,5 seviyesinde gerçekleştiğini ifade ederek, "Sanayi üretimi GSYH büyümesi açısından olumlu sinyal vermeye devam etmektedir. Son çeyrekte büyümenin yüzde 6 ve üzerinde gerçekleşmesi durumunda geçen yılın tamamında GSYH büyümesi yüzde 7 seviyesini aşacak" diye konuştu.

Geçen yıl para politikasında göreli sıkılaşma ile kredi ve mevduat faizlerinde yükseliş gözlense de finansal koşulların Kredi Garanti Fonu (KGF) etkisiyle gevşekliğini korumasının büyüme tahminleri üzerindeki riskleri yukarı yöne döndürdüğünü belirten Bürümcekçi, şunları kaydetti:

"İmalat sanayi üretimi açısından öncü gösterge olan kapasite kullanımı, Reel Kesim Güven Endeksi ve PMI endeksleri ise toparlanmanın son çeyrekte de devam ettiğine işaret etmişti. İlk 3 çeyrekte büyümenin yüzde 7,4'e ulaşması sonrasında, son çeyrekte daha önce belirttiğimiz aleyhteki baz etkilerine rağmen yüzde 6-7 aralığında büyüme kaydedilmesi olası göründüğünden, yılı yüzde 7'nin üzerinde bir büyüme ile kapatmamız olası görünmektedir"

"Bu yıla ait tahminimizi yüzde 4 olarak koruyoruz"

Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış üretim endeksinin aylık bazda yüzde 0,9'luk artışla son 6 aydır aralıksız yükseliş trendini koruduğunu söyledi.

Geçen yılın son çeyreğinde arındırılmamış olarak yüzde 7,5 ve arındırılmış olarak da yüzde 7,8'lik yıllık artışların, üçüncü çeyrekte sırasıyla yüzde 13,9 ve arındırılmış olarak da yüzde 10,2 artan sanayi üretiminde beklenen ivme kaybının korkutucu boyutta olmadığını teyit ettiğini belirten Tokalı, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede geçen yılın son çeyreğinde ekonominin büyüme oranının yüzde 8'e yaklaşması mümkün görünüyor. Yılın önceki aylarına ait üretim verilerinde hafif yukarı revizyonlar doğrultusunda, geçen yıla ait yüzde 7,5'lik büyüme tahminlerine rahatlıkla ulaşılabilecek. Bu yıla ait büyüme tahminimizi ise yüzde 4 seviyesinde koruyoruz. Bu yılın ilk ayında da, ilk tahminlerimize göre, arındırılmamış verilerde yine yüzde 6 seviyesinde bir yıllık artış oranı gerçekleşebilecek"

Kaynak: AA