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Sanayi üretimi güçlü bir artış gösterdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, sanayi üretiminin durgunluk riskiyle karşı karşıya olan dünyanın gelişmiş ekonomilerinde hız keserken, Türkiye'de ekim ayı itibarıyla hem aylık hem de yıllık bazda güçlü bir artış gösterdiğini vurguladı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ekim ayına ilişkin sanayi üretim verilerini değerlendirdi.

Sanayi üretiminin durgunluk riskiyle karşı karşıya olan dünyanın gelişmiş ekonomilerinde hız keserken, Türkiye'de ekim ayı itibarıyla hem aylık hem de yıllık bazda güçlü bir artış gösterdiğine işaret eden Nebati, şunları kaydetti:

"Ekim ayı, ara malında, dayanıklı tüketim malında, sermaye malında üretimin güçlendiği bir ay olurken yerli üretimi ve ihracatı önceleyen politikalarımız çerçevesinde sanayide çarklar hızla dönmeye devam etmektedir. Dün verisi açıklanan istihdamdaki artışın ardından sanayi üretimindeki yükseliş, Türkiye Ekonomi Modeli'nin çıktılarını bizlere göstermeye devam etmektedir."

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