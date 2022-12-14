Sanayi üretiminde sürpriz artış

Buna göre, ekimde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 yükseldi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 3,1 artış oldu.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, endeksin, ekimde geçen yılın aynı ayına göre madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 7,4, elektrik gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 4,8 azaldığı, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 3,7 arttığı görüldü.

Sanayi üretiminde aylık veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ekimde eylül ayına kıyasla yüzde 2,4 artış gösterdi.

Söz konusu ayda bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 7,8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,5 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,1 azaldı.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin, ekimde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 azalmasını bekliyordu. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 0,2 azalacağı öngörülmüştü.

Pozitif artışta yüksek teknolojili ürünlerin etkisi yüksek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, açıklanan sanayi üretimi verilerine değinerek, ekimde sanayi üretiminin yıllık bazda yüzde 2,5, aylık bazda ise yüzde 2,4 arttığını bildirdi. Yüksek teknolojili üretimde yaşanan artışa işaret eden Varank, şu bilgileri verdi: "Özellikle yüksek teknolojili imalat sanayi üretiminde gözlenen aylık yüzde 11'lik ve yıllıkta da yüzde 36,7'lik değişim oranları ekim ayında da sanayi üretiminin artmasında çok etkili oldu Aslında kamuoyu çevreleri sanayi üretiminin düşmesini bekliyordu. Çünkü Avrupa'da resesyon var. İhracatta yavaş yavaş bir azalmaya doğru gidiyoruz. Ama özellikle yüksek teknoloji üretimindeki artışla beraber hamdolsun ekimde de sanayi üretimimiz pozitif gelmiş oldu. Bu işin yüksek teknolojili ürünlerle olması aslında sanayimizdeki dönüşümü de göstermesi açısından çok önemli. Gördüğünüz gibi rakamlar ortada bu zamana kadar yan gelip yatmış olanlar da şimdi kalkmış sözüm ona inovasyon dersi ile ilgili bize birtakım iddialarda bulunuyorlar."

Sanayide çarklar hızla dönmeye devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, “Durgunluk riski ile karşı karşıya olan dünyanın gelişmiş ekonomilerinde sanayi üretimi hız keserken, Türkiye'de ise sanayi üretimi Ekim ayı itibarıyla hem aylık hem de yıllık bazda güçlü bir artış göstermiştir” dedi. Nebati açıklamasında “Ekim ayı; ara malında, dayanıklı tüketim malında, sermaye malında üretimin güçlendiği bir ay olurken yerli üretimi ve ihracatı önceleyen politikalarımız çerçevesinde sanayide çarklar hızla dönmeye devam etmektedir. İstihdamdaki artışın ardından sanayi üretimindeki yükseliş, Türkiye Ekonomi Modelinin çıktılarını bizlere göstermeye devam etmektedir” ifadesini kullandı.