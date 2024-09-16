Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarih verdi: Hiper ölçekli yatırımlar geliyor!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen "Türkiye TechVisa" programına katılarak Türkiye'nin teknoloji ve yatırım hedeflerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Program sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Kacır, Türkiye’ye yapılacak yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Bakan Kacır, CNBC-e'nin sorusu üzerine, Çinli otomobil üreticisi Cherry ile henüz bir anlaşma yapılmadığını ancak görüşmelerin sürdüğünü ifade etti. Ayrıca, daha önce imzalanan BYD yatırım anlaşmasının planlandığı gibi ilerlediğini belirten Kacır, "Yatırımın iki yıl içinde tamamlanması için gerekli desteği sağlıyoruz" dedi.

HIT-30 programına olan ilgiye değinen Kacır, "Muhtemelen bu yıl sonuna kadar birkaç hiper ölçekli yatırımı daha duyurmuş olacağız" şeklinde konuştu. Türkiye'nin sadece bir üretim merkezi olmadığını, Ar-Ge ve yenilik konusunda küresel bir merkez olma hedefiyle yatırımcıları çektiğini vurgulayan Bakan Kacır, 2030 yılına kadar 30 milyar dolarlık yüksek teknoloji yatırımını harekete geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

TechVisa programıyla ilgili olarak da Kacır, Türkiye'nin küresel rekabette öne çıkmasına katkı sağlayacak nitelikli insan kaynağını dünyanın farklı merkezlerinden çekmeyi planladıklarını belirtti.