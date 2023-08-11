Sanayici kalifiye elemana hızlı ve kolay ulaşacak

İmza töreni sonrası değerlendirmede bulunan MTOSB Başkanı Sabri Tekli, düzenlenen protokol ile birlikte MTOSB bünyesinde kurulacak olan İŞKUR Hizmet Noktası’nda görevlendirilecek iş ve meslek danışmanlarının, sanayiciler ile iletişime geçerek, firmaların ihtiyaç duyduğu personel kriterleri doğrultusunda işgücü talebi oluşturup, uygun olan personelleri sanayicilere yönlendireceğini kaydetti. Tekli, “MTOSB İŞKUR Hizmet Noktası, kurum ile sanayicilerimiz arasında köprü görevi üstlenerek istihdamı artırıcı çalışmalar gerçekleştirecektir” dedi.

Günümüzde Türk sanayisinin en büyük sorunlarından birinin de kalifiye eleman açığı olduğuna dikkat çeken Sabri Tekli, ara eleman konusunda büyük sıkıntı yaşadıklarını belirterek, “Mühendis var, işletme mezunu var, kısacası üniversite mezunu beyaz yakalı var ama ara eleman yok.

Biz bu sorunu çözmek ve sanayicilerimize yetişmiş ara elemanlar yönlendirebilmek adına 2011-2012 eğitim öğretim döneminde MTOSB Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini faaliyete aldık. Okulumuz ara eleman yetiştirmek düşüncesi ile harekete geçmişken şu an ‘Aranan elemanlar’ yetiştiriyoruz. Burada büyük bir başarı oranı yakaladık.

Ama sanayicilerimiz açısından sadece okulumuzdan mezun olan öğrencilerimiz yeterli olmuyor. Bu açıdan İŞKUR ile ortaklaşa gerçekleştireceğimiz bu çalışma, kalifiye eleman sıkıntısını aşmak adına büyük önem taşıyor’ dedi.