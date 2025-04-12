'Sanayici ve Müteahhit Buluşmaları’nın ikincisi yapıldı

Nezaket ÇETİN

'Sanayici ve Müteahhitler' Has Asansör ile İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin işbirliğinde bir araya geldi. Yoğun katılım olan etkinliğe pek çok ismin yanı sıra, İMSAD Başkanı Şeref Demir ve Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol da katıldı.

"Üretmezseniz, sonunda birilerine mahkum olursunuz"

Etkinlikte söz alan İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Demir, “Bugün bu sanayici buluşmasını Has Asansör ev sahipliğinde gerçekleştiriyoruz. 50 yılı aşkın bir geçmişi olan, 80 ülkeye ihracat yapan ve Türkiye’de ilk asansör Ar-Ge bölümünü kuran firma. Güçlü bir ülke olmak için de güçlü firmalara ihtiyacımız var. Bu firmalara destek olacağız, onlar da gayret gösterecek. Çünkü başka türlü bu sistem sürdürülemez. Kısa süre önce başlayan küresel ticaret savaşı da üretimin ne kadar önemli olduğunu bize bir kez daha gösterdi. Güçlü olsanız da üretmezseniz, sonunda birilerine mahkum olursunuz” dedi.

"Son 5 yılda ithal edilen malzeme tutarı: 584 milyon dolar"

Türkiye Asansör Sanayicileri Federasyonu (TASFED) Başkanı Cem Bozdağ, sektörün ihracat açısından gelişmeye devam ettiğini belirtti ve “1960’larda tamamen yabancı malzeme kullanılırken, hiçbir yerli üretim yokken bugün sektör çok farklı bir noktada. Ticaret Bakanlığı verilerine göre son 5 yılda ithal edilen malzeme tutarı 584 milyon dolar. Bu ürünlerin çoğu Çin’den paket olarak getirilen, uluslararası sermayeli firmalara ait. Buna karşılık yine Ticaret Bakanlığı verilerine göre, aynı dönemde 1 milyar 770 milyon dolarlık ihracat yaptık. Yani 5 yılda yaklaşık 1,2 milyar dolar ihracat fazlası verdik” şekilde konuştu.

“Dünya ihracat sıralamasında 5. sıradayız”

Konuşmasının devamında Bozdağ “Dünya ihracat sıralamasında İspanya ile birlikte beşinci sıradayız. Bu nedenle Sanayi Bakanlığı, asansörü stratejik sektör olarak belirledi. Biz ihracat fazlası veren bir sektörüz ve bu fazlamız giderek büyüyor. Çünkü Ar-Ge ve sanayi yatırımlarıyla sektörümüz gelişmeye devam ediyor” ifadelerine yer verdi.