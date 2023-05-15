Sanayiciler Torbalı'da yeni yatırım alanlarını bekliyor

Özlem Sarsın / İZMİR

Torbalı İzmir’in en yoğun sanayi bölgelerinden biri… Bölgenin sanayicileri, ilçedeki tarım ve mera vasfını yitirmiş alanların sanayiye kazandırılarak, çevreci, teknoloji ağırlıklı, katma değeri yüksek yatırımcılara ev sahipliği yapmak istiyorlar. Torbalı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Olgun, bölgenin yoğun bir yatırım talebine sahip olduğunu ve bu nedenle bölgede yeni yatırım parsellerinin açılması gerektiğini belirtti.

Torbalı’nın İzmir’in son yıllarda sanayi yükünü çekmeye başlayan bir bölgesi olduğuna dikkat çeken Olgun, “Torbalı’ya ciddi anlamda bir yatırım talebi var. Şu anda 250 sanayi parseli üretilse ve bize talep toplayın deseler bir gecede toplarız, mevcut sanayicimizin yer arayışı var, sığmıyorlar ve sürekli büyüyorlar, yeni yatırım talepleri var. Bu talepler bizi mutlu ediyor ancak bölgemizde bir yer sorunu var. Torbalı büyük bir ova, burası tarımsal sit ilan edildi. Bundan dolayı Torbalı tarımına zarar vermeden bölge sanayisinin gelişimine destek olunması gerekiyor. Bölgemizde orman ve mera vasfını yitirmiş alanlar var. Buralar için derhal bir planlama yapılıp en kısa zamanda üretime açmalıyız” dedi.

Torbalı’nın yoğun göç alan yer olduğunu belirten Olgun, bölgedeki sanayinin bunda büyük bir etkisi olduğunu belirtti. Abdulvahap Olgun sözlerine şu şekilde devam etti:

“200 bin nüfusun yaklaşık 65 bini sanayide istihdam ediliyor. Hem sanayicimizin yatırım ihtiyacı hem de gelen göçlerden kaynaklanacak işsizliğin önüne geçilmesi için bölgenin desteklenmesi gerekiyor.” Torbalı’nın son yıllarda sanayi kümelenmesinde de atak yaptığını, bölgede iki büyük organize sanayi bölgesinin yer aldığını belirten Olgun, “ Pancar Organize Sanayi Bölgesi 1 milyon 200 bin metrekarelik bir alanda faaliyet gösteriyor. Torbalı OSB'de 600 bin metrekare büyüklüğünde ve 60 dönümlük bir genişleme alanı daha eklendi. Genişleme sahasına mobilya üreticileri gelecek. Sanayimiz gelişiyor, güçleniyor” dedi.

64 ilin ihracatını tek başımıza gerçekleştiriyoruz

Torbalı’nın geçtiğimiz sene 1 milyar 200 bin dolar ihracat gerçekleştirdiğini belirten Olgun, Türkiye’nin 64 ilinden yapılan ihracat miktarını tek başlarına geçtiklerini, hedeflerinin ihracatı daha yukarı seviyelere çıkarmak olduğunu kaydetti. Bölgede Türk sanayisinin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasında yer alan tesislerin faaliyet gösterdiğini de söyleyen Olgun, “Torbalı ülkemiz ve ihracatımız için önemli bir noktada. İstanbul’daki yatırımcılardan ciddi yatırım talepleri alıyoruz. Öte yandan tarım ve ticaret açısından da canlı bir ilçeyiz” dedi.

Torbalı’nın, sanayinin yanı sıra tarımda da önemli bir noktada olduğuna değinen Olgun, “Cazip Kent Torbalı mottomuz ile sanayi, tarım ve ticarette iddialı bir kentiz. Sanayinin yanı sıra bölgemizde tarım faaliyetleri de önemli bir yer tutuyor. 360 bin dönümlük bir alanda 3 mevsim ürün elde ediliyor, verimli bir ovamız var. Kışlık sebze üretiminde öncüyüz. Karnabahar, brokoli, pırasadan marula kadar geniş bir ürün yelpazesi var, yazın da domates üretimi yoğun oluyor. Özellikle kurutulmuş domates konusunda Türkiye’de bir üs olduk. Burada işlenip dünyanın pek çok ülkesine ihraç ediliyor. ABD, Brezilya, AB ülkeleri, Kanada’ya kurutulmuş domates ihraç ediyoruz. İtalyanlar yöresel lezzetleri olan pizza ve makarnada bizim domateslerimizi kullanıyor. Öte yandan zeytin üretimi ve zeytinyağı konusunda da bölgemiz önemli bir noktada. Burada aklınıza gelebilecek her alanda bir üretim olduğunu söyleyebiliriz” dedi. Tarımı desteklediklerini hiçbir şekilde tarım alanlarının zarar görmesini istemediklerinin altını çizen Olgun, tarımın bölge için vazgeçilmez bir alan olduğunu söyledi.