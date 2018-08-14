Sanayiciye 1.2 milyar liralık destek

14 Ağustos 2018

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, cari açığı azaltacak, katma değeri yüksek ürün ve teknolojileri geliştiren sanayicileri desteklemek üzere 1.2 milyar TL'lik yeni destek programını devreye soktuklarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Varank, "Yeni destek programının, cari açığın azaltılması başta olmak üzere yüksek katma değerli ürünlerin üretimine önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz" dedi.

Açıklamaya göre, reel sektörün araştırma, teknoloji geliştirme ile üniversite-sanayi işbirliği mekanizmalarını, teknoloji tabanlı girişimciliği ve erken aşama girişimlerini destekleyen TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı'nda (TEYDEB) sistem değişikliğine gidildi. 10 ayrı destek programı sadeleştirildi ve "TEYDEB 2.0" adıyla yeni bir destek programı hazırlandı.

10 farklı destek programının, iki başlık altında toplandığını belirten Varank, "1 Ağustos itibariyle açılan Sanayi destekleri (SADE) kapsamında açılan çağrıya başvuracak projeler için 200 milyon TL bütçe ayrıldı. Yılsonuna kadar sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yeni çağrılar açacağız. Bu sene açılacak tüm TEYDEB çağrıları aracılığıyla hayata geçirilecek projelere üç yılda 1.2 Milyar TL kullandıracağız. TEYDEB 2.0 kapsamında cari açığı azaltacak veya katma değeri yüksek ürün, süreç ve teknoloji geliştirme projelerini destekleyeceğiz" dedi.

TEYDEB 2.0 için ilk çağrı duyurusu yapılırken, bu çağrıya 31 Aralık 2018'e kadar başvuru yapılabilecek. Proje başvuruları ziyaretli hakemlik ile değerlendirilecek, 31 Aralık beklenmeden başvurular alındıkça değerlendirme süreci başlayacak.

Kaynak: Reuters