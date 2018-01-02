Sanayiciye doğalgaz şoku

02 Ocak 2018

Mehmet KARA

Boru Hatları İle Doğalgaz Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), elektrik üretimi amaçlı doğalgaza bir aylık aradan sonra yeni bir zam daha yaptı.

BOTAŞ ayrıca, proses amaçlı doğalgaz fiyatlarını da arttırdı. BOTAŞ, 2017'nin son ayında ısınma amaçlı doğalgaz dışındaki büyük ölçekli doğalgaz tüketicilerine uygulanan satış tarifelerinde yeni bir düzenlemeye gitmiş, proses amaçlı doğalgaz ile elektrik üretimi amaçlı doğalgaza uygulanan fiyatları birbirinden ayırmıştı. Ayrıştırma ile birlikte proses amaçlı kullanılan doğalgazın fiyatı sabit tutulurken, doğalgaz çevrim santrallerine verilen elektrik üretimi amaçlı doğalgazın metreküp fiyatı yüzde 8 oranında artırılmıştı.

Bir ay sonra ikinci zam

Yeni yıla girerken proses ve elektrik üretimi amaçlı doğalgaz satış fiyatları artı. 300 bin metreküp ve altında doğalgaz tüketen sanayi kuruluşlarına uygulanan fiyat tarifesi sabit bırakılırken, 300 bin metreküpün üzerindekilere uygulanan fiyat yüzde 13.61 artırıldı.

OSB'lere de zamlı doğalgaz

BOTAŞ, OSB'lerdeki tüketiciler için de gerek proses, gerekse elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın fiyatlarını arttırdı. OSB'lerdeki doğalgaz santrallerine verilen gazın fiyatı yüzde 4.76, proses amaçlı verilen doğalgazın fiyatı ise yüzde 13.61 oranında yükseltildi.

"Üretimin önünü kapatıp, rekabet gücünü azaltmasın"

İş dünyası ise yapılan zamların rekabet gücünü azalmasından endişeli. İSO Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı, yapılan yatırımlara karşın enerjideki dışa bağımlılığa işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Petrol fiyatlarına paralel doğalgaz fiyatları da artıyor. Buna döviz kurlarındaki artış da eklenince üreticisiyle, tüketicisiyle ağır bir bedel ödemek durumunda kalıyoruz. Devletin bu farkları bütçeden karşılamasının çok kolay olmayacağı bir gerçek. Sanayicinin de gelen zamları fiyatlarına, dolayısıyla tüketiciye yansıtmaması mümkün değil. Beklentimiz, enerjide kendimize yeter hale gelene kadar, bu yükün önemli kısmının, üretiminin önünü kapatmayacak sanayicimizin, ihracatçımızın rekabet gücünü azaltmayacak şekilde, devletimizce karşılanması. Geri kalanını da üretici ve tüketici paylaşacaktır"

Gelen zammın bütün sanayi sektörü ürünlerine ekstra yük bindireceğini ifade eden İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, elektrik hem de doğalgaz fiyatlarına zam geleceğini öngördüklerini, zammın enflasyonla mücadelede de Türkiye'yi geri düşüreceğini söyledi. Zeytinoğlu, ürün fiyatlarına da zam geleceğini, rekabetçiliği etkileyeceği için ihracatta da sıkıntılar olabileceğini dile getirerek, ihracatçı firmaların kısa dönemde bu zammı fiyatlarına yansıtamayacağını anlattı.

"Üretime dönük enerji kullanımı teşvikleri artırılmalı"

Türkiye plastik sektörünün, hammaddeyi sağlayan petrokimya da dahil Türkiye elektrik tüketiminin tek başına yüzde 10'luk kısmını gerçekleştirdiğine dikkat çeken Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, bu durumda elektrik maliyetlerindeki artışın sektörün maliyetlerini doğrudan etkileyeceğini söyledi. Alt sektörlere göre farklılık göstermekle birlikte, hammaddeden sonra ikinci büyük maliyet kalemini enerjinin oluşturduğunu kaydeden Eroğlu, şu görüşleri paylaştı:

"Her ülke kendi sanayisini korumak ve istihdam yaratmak için koruma önlemleri alıyor. Bunların başında da düşük enerji maliyetleri politikası geliyor. Talebimiz, direkt üretime dönük enerji kullanımı ve enerji verimliliği teşviklerinin arttırılması. Sanayi enerji maliyetlerinin sabit arttırılmaması, üretime verilmiş ciddi bir destek. Bu anlamda özellikle sanayi ve üretime yönelik enerji fiyatlarının, üretimi destekleyecek şekilde ayarlanması önemli. Uzun vadede doğalgaza bağlı enerji politikamızın, yenilebilir enerji, güvenli nükleer enerji gibi alternatifleri de içerecek çalışmaları destekliyor, süreçlerin hızlandırılmasını bekliyoruz"