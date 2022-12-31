Sanayiciye elektrik müjdesi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, 1 Ocak itibariyle elektrikte sanayi abone grubuna yüzde 16 düzeyinde bir indirim uygulanacağını açıkladı. Yılmaz, mesken aboneleri içinse herhangi bir artış ya da zam olmadığını belirtti.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, piyasada elektrik fiyatının düşmesinin olumlu bir gösterge olduğuna dikkati çekerek, “Maliyetlerde yaşanan bu düşüşleri biz takip etmeye ve anında piyasaya yansıtmaya devam edeceğiz. Tarifeler hesaplanırken de en önemli kalem olan bu fiyatların düşüşü devam ederse, bütün tüketici gruplarının tarifelerine olumlu yansıyacaktır” dedi.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, enerji piyasalarındaki fiyat hareketleri ve kaynak bazında oluşan maliyetlerin hassasiyetle takip edildiğini belirterek, "EPDK önce nisan ardından ekim ayında aldığı Azami Uzlaştırma Fiyat (AUF) kararlarıyla uluslararası piyasalarda oluşan olağanüstü maliyet artışlarının ülkemize olumsuz yansımasının önüne geçti, arz güvenliği sorunu yaşanmadı. Kış ayları devam ederken EPDK iki kritik karara daha imza attı. Yeni tarife döneminde mesken aboneleri için herhangi bir artış ya da zam yok. Halihazırda meskenler en düşük tarifeden yararlanmaktadır. Sanayi abone grubunda ise yüzde 16 düzeyinde bir indirim söz konusu. Ayrıca kurulumuzun aldığı bir başka kararla da serbest piyasada elektrik tavan fiyatını megavatsaat başına 4 bin 800 liradan 4 bin 200 liraya düşürdük. Böylece serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden elektrik tüketimi yapan özellikle sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin yüzde 10 ila yüzde 15 oranında düşmesini bekliyoruz” bilgisini verdi.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan: Yeni yılda sanayiciye moral olacak

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, “Elektrik fiyatlarında sanayi sektörümüze yönelik yapılan indirimi, yeni yıla girerken, rekabet koşullarımızdaki en önemli girdi olan enerji maliyetlerimizde önemli ve değerli bir avantaj olarak değerlendiriyoruz. Böyle bir indirimin yeni yılda sanayicimize moral olacak. Bu indirimi ihracatçı sanayicimize getireceği destek kadar iç piyasada da hepimizin önceliği olan enflasyonun olumlu yönde gelişmesine güçlü bir destek olarak da görüyoruz” yorumunu yaptı.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç: Doğalgazda da bekliyoruz

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Sanayi elektriğine yapılan yüzde 16 indirim, ihracatçımızın fiyatlamasını kolaylaştıracak, rekabetçiliğini artıracak çok önemli bir adım. Bu indirim enflasyonla mücadeleye de çok önemli katkı yapacak” dedi. Avdagiç, bu indirimin gerekliliğini ve iş dünyasının bu konudaki beklentisini her platformda dile getirdiklerini belirterek, “İndirimli gaz referans fiyatıyla 2023’e daha da büyük bir umutla giriyoruz. Üyelerimize bir mesajımız, 2023 yılı fiyatlamalarını bu indirimi dikkate alarak yapmaları. Aynı yaklaşımın sanayide kullanılan doğalgaz fiyatında da yapılacağına eminiz” dedi.

OSİAD Başkanı Süleyman Ekinci:

Üretime katkısı pozitif yönde olur Ostim Sanayici ve İş İnsanları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci, sanayi elektriğinde yüzde 16'lık indirim yapılmasının 2023 yılı üretimi için olumlu bir gelişme olduğunu ve sanayiciyi rahatlatacağını söyledi. Ekinci, şunları kaydetti: “Girdi maliyetleri içinde büyük payı oluşturan enerjinin dünyada fiyatı çok arttı. Özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Avrupa da enerji krizi yaşıyor. 2023 yılına girerken bir nevi hediye niteliği taşıyan elektrik indirimi üretenleri mutlu etmiştir. İndirim oranı ne olursa olsun bunun elbette ki üretime katkısı pozitif yönde olur ve rekabet gücünü artırır. İndirim enerji maliyetlerini düşüreceği için işletmeleri de rahatlatacaktır.”

TÜGİAD Başkanı Nilüfer Çevikel: Yenilenebilir enerjiye destek gerek

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, Sanayi üretiminde temel giderlerde en yüksek kalem olan ve sürekli artan elektrik fiyatlarının maliyetlerin de yükselmesine neden olduğuna vurgu yaparak “Yeni yılda sanayiciye yenilenebilir enerji yatırımları noktasında daha fazla destek sağlamalı ve OSB’lerde enerji sistemlerini de gözeten bütünleşik yapılar ortaya çıkarılmalıdır. Şu anki enerji krizi aynı zamanda bir ‘enerji dönüşümü’ krizidir" ifadelerini kullandı. Çevikel, güneş, rüzgâr, jeotermal ve hidroelektrik gibi önemli yenilenebilir enerji yatırımlarının maliyetlerinin de arttığına vurgu yaparak, "Baktığımızda Avrupa başta olmak üzere gelişmiş birçok ülke, enerji tasarrufu konusunda politikalar geliştirmeye ve uygulamaya başladı.

ATO Başkanı Gürsel Baran: Ticari işletmelere de uygulansın

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, sanayi elektriğinde uygulanacak indirimle, üretim maliyetlerinde yükselişin önüne geçileceğine, bunun piyasalara olumlu yansıyacağına ve enflasyonu aşağı yönde ivmelendireceğine inandığını bildirdi. Baran, yaptığı yazılı açıklamada, sanayi kuruluşlarının kullandığı elektrikte yapılan yüzde 16 indirim kararını "reel sektör açısından çok olumlu bir gelişme" olarak değerlendirdi. Baran, "İndirimle birlikte üretim maliyetlerinde yükselişin önüne geçileceğine ve bunun er geç piyasalara olumlu olarak yansıyacağına ve enflasyonu aşağı yönde ivmelendireceğine inanıyorum. Benzer indirimlerin ticari işletmelere uygulanması ticari hayata da olumlu yansıyacaktır” dedi.