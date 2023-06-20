Sanayileşme için tarıma da İmadene de ihtiyacımız var

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, TİM Maden Sektör Kurulu Başkanı ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya ve Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, Bursa'nın Harmancık ilçesinde CVK Madencilik tarafından işletilen Harmancık Krom Arama İşletmesi'nde 300 metre derinlikteki ocağa inerek incelemelerde bulundu.

Maden sektörünün Türkiye için çok önemli olduğuna dikkat çeken Mustafa Gültepe, “Önemli olan tarımla madeni bir araya getirmek. Ülke olarak sanayileşmeye devam ederken madene, tarıma hepsine ihtiyacımız var. Yerin 300 metre altından söylemek istiyorum. Umarım hep birlikte yeni rekorlar kıracağız” dedi.

Maden sektörünün büyüme ivmesinin sürdüğünü kaydeden Gültepe, “Maden sektörümüzün ihracatı altı buçuk milyar dolara dayandı. 2028 için Türkiye’nin belirlenen ihracat hedefi ise 400 milyar dolar oldu.

Türkiye’nin hedeflerine ulaşabilmesi için maden ihracatının en az iki katına çıkması gerekiyor. Maden sektörü bunu başarabilecek kapasiteye sahip. Türkiye maden sektörünün, gayrisafi milli hasıladan aldığı pay yüzde 1,3. Eğer, bunu yüzde 5 seviyelerine çıkarabilirsek, maden ihracatı 30 milyar dolara çıkabilir” dedi.

“Farkındalık yaratmak istiyoruz”

İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya ise, madenin tüm sektörler için ayrı bir yerde olduğunu belirterek, “Çünkü, tüm sanayinin hatta tarımın da ana girdileri arasında madenler yer alıyor. Ancak, madencilik çok fazla farklı ön yargılara sahip bir sektör. Biz de bir farkındalık yaratmak istiyoruz.

İşte, bu yüzden TİM Başkanımızın burada olması bizim için çok önemli” diye konuştu. Maden sektörü olarak, “Maden hayatımız, hayatımız maden” sloganıyla hareket ettiklerini kaydeden Çetinkaya, “Bunu söylerken de ‘önce insan, sonra çevre, sonra maden’ anlayışıyla hareket ediyoruz. Ziyaret ettiğimiz tesisler de bu bilinçle hareket ediyor” dedi.

Krom ihracatı ilk sırada

Türkiye’nin toplam krom ihracatının 700 milyon dolar olduğunu söyleyen Rüstem Çetinkaya, “Metalik madenler Türkiye'nin geleceğidir. Başta paslanmaz çelik sektörü olmak üzere hayatımızın birçok yerinde krom madeni ile karşılaşıyoruz. Çatal-bıçaklarda, boya sektöründe aklınıza gelebilecek birçok yerde krom kullanılıyor” diye konuştu.

Türkiye’nin toplam maden ihracatının 6,5 milyar dolar seviyelerinde olduğunu dile getiren Çetinkaya, “Cumhurbaşkanımızın belirlediği ihracat hedefine çok hızlı ilerlenmesi için maden sektörü olarak 30 milyar dolarlık ihracatı da yeterli görmüyoruz. Çok daha fazlasını yapabiliriz” dedi.