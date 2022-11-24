Sanica Isı, Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı

Borsa İstanbul’da gong; Elazığ, Manisa Akhisar ve İstanbul Beylikdüzü’nde yer alan üretim tesislerinde panel radyatör, kombi ve boru, bağlantı parçaları üretimiyle sektöründe Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından biri olan Sanica Isı Sanayi AŞ için çaldı. Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Sanica Isı Yönetim Kurulu Başkanı Nesimi Fatinoğlu, Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Onur Topaç, İntegral Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Cenk Ulukartal, İntegral Yatırım Genel Müdür Yardımcısı O. İlker Savuran, Sanica Isı üst yönetimi ve sermaye piyasaları-iş dünyasından temsilcilerin katılımıyla düzenlenen gong törenin ardından Sanica Isı, Borsa İstanbul’da SNICA kodu ile işlem görmeye başladı.

Norveç Emeklilik Fonu Sanica Isı halka arzına katıldı

Gedik Yatırım’ın liderliğinde ve İntegral Yatırım’ın eş liderliğinde toplam 36 aracı kurumun yer aldığı konsorsiyum aracılığıyla 15-16-17-18 Kasım 2022 tarihlerinde oransal dağıtım yöntemiyle, pay başına 20,03 sabit fiyattan talep toplayan Sanica Isı’nın halka arzına yatırımcılardan toplamda 10.9 kat talep geldi. Sanica Isı’nın halka arzına yurt içi bireysel yatırımcılardan belirlenen tahsisatın 13.7 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılardan 9.3 katı ve bir süredir Türkiye sermaye piyasalarına ilgisi zayıf olan yabancı kurumsal yatırımcılardan ise belirlenen tahsisatın 3.4 katı talep geldi. Dünyanın en büyük emeklilik fonlarından biri olan Norveç Emeklilik Fonu Norge Bank Investmen Management, Sanica Isı halka arz paylarının yüzde 5’ini aldı. 40 milyon TL nominal değerli paylarının halka arzında 166 bin 700 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilen Sanica Isı’nın halka açıklık oranı yüzde 29,63, halka arz büyüklüğü ise 801.2 milyon TL oldu.

“Türkiye’nin 1000 büyük sanayi şirketlerine tek tek ziyaretler yapıyoruz”

Sanica Isı Gong Töreni’nde konuşan Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Sanica Isı halka arzına gelen yüksek taleple, yaklaşık 801 milyon TL tutarında halka arz geliri ve 166 bin yatırımcıya gerçekleştirilen satışla çok başarılı bir halka arz olduğunu belirtti. Ergun, “Sanica Isı’nın başarılı halka arzının bu açıdan, hazırlığı devam eden halka arzlar için güzel bir örnek olmuştur” dedi.

Sanica Isı’nın halka arzını önemli kılan bir yönü daha bulunduğunu ifade eden Ergun, “Genel açıdan sermaye piyasalarının, özelde ise Borsanın temel misyonlarından biri, ülkemizin sürdürülebilir büyümesinin temel dinamosu olan sanayi şirketlerimizin finansmanını sağlayan bir ekosistem olmasıdır. Bu amaçla, Türkiye’nin 1000 büyük sanayi şirketlerinden Borsada işlem görmeyenleri tek tek ziyaret ediyoruz. Aynı zamanda, şirket ziyareti yaptığımız illerin sanayi odalarında da toplantılar düzenliyoruz. Bu çerçevede, 150 civarında şirket ile birebir görüştük. Şirketlerimize, Borsayı ve uzun vadeli TL’ye ulaşma imkânı sağlayan sermaye piyasalarını anlatıyoruz. Bu kapsamda, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Konya, Ordu, Çorlu, Denizli, Kayseri, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Mersin ve Hatay illerini ziyaret ettik. Diğer illerimizi, şirketlerimizi ve sanayi odalarını ziyaret etmeye devam edeceğiz” diye konuştu. Korkmaz Ergun, sözlerine şöyle devam etti:

“Sanica Isı’nın işlem görmeye başlaması ile Türkiye’nin 1000 büyük sanayi şirketlerinden birinin daha finansmanını Borsamız aracılığı sağlamış olduk. Bu nedenle, bu süreçte emeği geçen herkese, şirket çalışanlarına, aracı kuruma, teşekkür ediyorum. Sanica Isı’ya Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum. Sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum.”

“Global marka olma hedefimize bir adım daha yaklaştık”

Konuşmasına halka arza ilgi gösteren tüm yatırımcılara teşekkür ederek başlayan Sanica Isı Yönetim Kurulu Başkanı Nesimi Fatinoğlu ise, “Yurt içi bireysel ve kurumsal yatırımcılarımızın yanı sıra bu dönemde yabancı kurumsal yatırımcıların da halka arzımıza yüksek ilgi göstermesinin haklı gururunu yaşıyoruz. Yaklaşık 167 bine yakın yeni ortağımızın güvenin getirdiği sorumluluk bilinciyle yolumuza dünden daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Daha net ifadeyle yatırımcılardan aldığımız destekle Sanica Isı olarak ‘global marka’ olma hedefimize bir adım daha yaklaştık” dedi. Halka arza liderlik eden Gedik Yatırım, eş lider İntegral Yatırım’ın yönetici ve çalışanlarına halka arz sürecindeki başarılı yönetimleri ve emekleri için teşekkür eden Sanica Isı Yönetim Kurulu Başkanı Nesimi Fatinoğlu, ayrıca konsorsiyumda yer alan 34 aracı kurum ve sermaye piyasası çalışanlarına halka arz sürecindeki katkıları nedeniyle teşekkür etti.

“Önceliğimiz yurt dışı yatırımlar olacak”

Fatinoğlu, Sanica Isı’nın Elazığ, Manisa Akhisar ve İstanbul Beylikdüzü’nde yer alan üretim tesislerinde gerçekleştirdiği panel radyatör, kombi ve boru, bağlantı parçaları üretimiyle Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından biri olduğunun altını çizdi. Fatinoğlu, “Elazığ, Manisa Akhisar ve İstanbul Beylikdüzü’nde yer alan üretim tesislerimizde tamamen yerli ve milli üretim anlayışıyla ürettiğimiz panel radyatör, kombi ve boru, bağlantı parçalarını dünyanın dört bir yanına, 54 ülkeye ihraç ediyoruz. Önümüzdeki dönem önceliğimiz yurtdışı yatırımlarımız olacak. Hedeflediğimiz yatırımları hızla hayata geçirdiğimizde vergisel avantajlarla yurt dışı pazarlarda rekabet avantajı kazanacağız. Böylece yurt dışında var olduğumuz pazarlarda konumumuzu güçlendirmenin yanında yeni pazarlara daha avantajlı bir şekilde girme şansı yakalayacağız. Sanica Isı olarak bugünden itibaren yurt dışı fırsatları değerlendirerek yatırımlarımızı hızla hayata geçireceğiz” diye konuştu.

“Borsaya yeni şirketler kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz”

Sanica Isı halka arzına liderlik eden Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Onur Topaç, “Gedik Yatırım olarak ülkemizde sürdürülebilir büyümenin ancak sermaye piyasaları yoluyla gerçekleşeceğine gönülden inanıyor, doğru anlatım şekliyle yatırımcılarımızın yanında yer almayı önemsiyoruz” dedi. Bu anlayışla 2011 yılından bu yana 25 halka arzda liderlik ve 3 halka arzda eş liderlik yaptıklarına dikkat çeken Topaç, “Gedik Yatırım olarak 2022 yılında Sanica Isı ile birlikte dördüncü halka arzımızı gerçekleştirmiş olduk. Şirketlerimizin uluslararası pazarlarda rekabet edebilir bir konuma gelmesinde önemli rol oynayan halka arzlar, firmaların yurtiçi ve yurtdışı yaygın tanıtımlarına katkıda bulunurken, aynı zamanda müşterileri, tedarikçileri ve finansal kuruluşları nezdinde de kredibilitelerinin artmasına büyük katkı sağlamakta. Sanica Isı gibi üretim yapan, ihracat yapan, istihdam sağlayan ve büyüyen kaliteli yeni şirketleri Borsamıza kazandırmak için Gedik Yatırım olarak var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.

“Sanica halka arzına 10,9 kat talep geldi”

Onur Topaç, Sanica Isı’nın halka arzına yönelik teknik bilgiler de verdi. Topaç, Sanica Isı’nın 800 milyon TL değerindeki halka açılmasına liderlik etmekten büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek, “Üst düzey yönetim anlayışıyla dünya çapında bir Türk markası olmayı hedefleyen Sanica Isı’nın halka arzına hem bireysel yatırımcıdan hem de yurtiçi ve yurtdışı kurumsal yatırımcılardan gelen 3.348 milyar TL’lik talepten son derece memnunuz” dedi. Onur Topaç, “Buna göre halka arzda talep edilen tutar toplam arz büyüklüğünün 10,9 katı olurken Sanica Isı paylarının halka arzında bireysel yatırımcılardan 13,7 kat, yurtiçi kurumsal yatırımcılardan 9,3 kat, yurtdışı kurumsal yatırımcılardan ise 3,4 kat talep gelmiştir. Halka arzını gerçekleştirdiğimiz bu payları toplamda yaklaşık 167 bin yatırımcıya dağıtmış durumdayız. Aldığımız yüksek talep, şirkete verilen değeri de gözler önüne sererken, buradan elde edilecek gelirin büyük oranda şirketin büyümesinde kullanılacak olması da büyük önem taşıyor. Sanica Isı’nın söz konusu gelirler ile kaydedeceği büyüme, ilerleyen dönemde çok daha fazla yatırımcıya ulaşacağını bizlere göstermekte” diye konuştu.

“Globalleşme yolunda büyük bir adım“

İntegral Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Cenk Ulukartal, İntegral Yatırım olarak hayata geçirdikleri yenilikçi projeler ve sürdürülebilir bakış açısıyla sektörü daha ileriye taşımayı amaçladıklarını söyledi. “Kurum olarak uzman isimlerle yüz yüze ve online gerçekleştirdiğimiz eğitimler sayesinde de sektörün bilinçli yatırımcılarla buluşup, büyümesine de katkı sağlıyoruz” diye konuşan Ulukartal, “Finansal piyasalarda önemli bir rolümüz olduğunun bilinciyle faaliyet alanlarımızı artırarak sermaye piyasalarında verdiğimiz hizmet ağımızı genişletiyoruz. Bu kapsamda uzun çalışmalar neticesinde geçen yıl kurumsal finansman birimimizi kurarak faaliyet alanımızı büyüttük. Kurumsal finansman bölümümüz ile şirketlerin, halka arz yolundaki meşakkatli süreçlerinde onlara yol göstererek profesyonel ekibimiz ile gerekli tüm desteği sağlıyoruz. Bu sayede halka arz olmak isteyen firmaların kurumsallaşma ve hatta globalleşme yolunda büyük bir adım atmalarını sağlarken, şirketlerin kurumsal ve bireysel yatırımcılarla buluşmalarına yardımcı oluyoruz” diye konuştu.

“Diğer şirketlere ilham kaynağı olmalı"

Başarı hikâyesi olan, azimli ve küresel oyuncu olma hedefi bulunan firmalar için halka arz olmanın kritik öneme sahip olduğu ifade eden Ulukartal, sözlerine şöyle devam etti: “Bu inanç doğrultusunda 40 yıllık tecrübesi ile panel radyatör, kombi ve boru, bağlantı parçaları olmak üzere 800’den fazla parçanın üretimini yapan, Türkiye’de sektörünün en geniş ürün yelpazesine sahip firmalarından yerli ve milli markamız Sanica Isı’nın halka açılma serüvenine aracılık etmekten dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Başarı ile tamamladığımız halka arz sürecinde Sanica Isı; kurumsal anlayışa sahip yönetimi, yatırım ve ihracat kültürü, büyüyen satışları ve istikrarlı artışla sürdürdüğü satış ve kârlılığı ile birlikte yerli ve yabancı yatırımcılar tarafından yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Sanica Isı’nın yürüdüğü bu yolun halka arz olma hedefi bulunan diğer tüm şirketlerimize ilham kaynağı olmasını temenni ediyoruz.”