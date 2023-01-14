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Şans oyunlarına yüzde 50 zam

Çılgın Sayısal Loto, Süper Loto, On Numara gibi şans oyunlarının kolon ücretlerine yüzde 50 zam geldi.

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Çılgın Sayısal Loto oynayanlar cumartesi günü zam şokuyla karşılaştı. Şans Topu’nun kolonu 2 TL’den  4 TL’ye çıktı. En çok oynanan oyunlardan biri olan Süper Loto da 4 TL’den 6 TL’ye yükseldi.

İşte oyunların zamlı fiyatları: 

Çılgın Sayısal Loto

Eski Fiyat: 4 TL  // Yeni Fiyat: 6 TL


Süper Loto

Eski Fiyat: 4 TL  // Yeni Fiyat: 6 TL


On Numara

Eski Fiyat: 2 TL  // Yeni Fiyat: 4 TL


Şans Topu

Eski Fiyat: 2 TL  // Yeni Fiyat: 4 TL