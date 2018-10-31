SANTEK 2018 kapılarını açtı

31 Ekim 2018

Sabiha Toprak

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş.. ve Kocaeli Sanayi Odası iş birliğiyle düzenlenen 5. Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı (SANTEK 2018), ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından 31 Ekim-3 Kasım 2018 tarihleri arasında Uluslararası Fuar Merkezinde düzenlenen SANTEK 2018 - 5. Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarının açılış törenine; Vali Sayın Hüseyin Aksoy’un yanı sıra; Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, İlçe Kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Alb. Osman Aslan, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Aygün Altuğ, daire müdürleri, TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz, Sanayiciler, İşadamları, Oda Başkanları ve davetliler katıldı.

Program; TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’nin konuşmalarıyla devam etti.

Vali Sayın Hüseyin Aksoy’un yaptığı konuşmalarında; “Değerli katılımcılar, SANTEK Fuarının açılışında sizlerle beraber olmaktan, bu heyecanı paylaşmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyor, bütün konuklarımıza hoş geldiniz diyorum. Kocaeli, Türkiye’nin sanayisinin başkenti diyebileceğimiz bir konumda ve 12 Organize Sanayi Bölgesinde 105 bini aşan çalışanıyla Türkiye ekonomisine katkı sunan bir kenttir. Geçen yıl toplam vergi gelirlerine baktığımızda Türkiye’de İstanbul’dan sonra 69 Milyarlık vergi tahsilatıyla ilk sırada yer alan bir kent. 35 limanıyla elleşlenel yüke baktığımızda Türkiye’de 73 milyon tonla en fazla elleşlenel yük alan bir kenttir. Araştırma merkezleri, teknoloji geliştirme bölgeleriyle Türkiye’nin Ar-Ge’sine de önemli katkılar sunan bir kent. Kocaeli genelinde 112 Ar-Ge merkezi, 12 tasarım merkezi toplamda 124 Ar-Ge ve Tasarım merkeziyle Türkiye’de İstanbul’dan sonra en fazla Ar-Ge ve Tasarım merkezi olan bir kenttir. Böylesine önemli bir kentin ürettiği ürünlerin tüketiciyle buluşması, onları kullanacak olan kişilerle buluşturulması adına bu fuarı önemsiyoruz ve bu fuarın uluslararası niteliğe doğru dönüşen boyutunu da takdirle karşılıyorum. Fuarlarımız üreticiyle tüketiciyi bir araya getiren, son teknolojik ürünlerin paylaşılmasına fırsat veren organizasyonlardır.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ise Doğu Marmara Bölgesi'nin sadece Kocaeli'den ibaret olmadığına dikkati çekerek, Gebze'den başlayarak Düzce ve Yalova'ya kadar olan alanı Bakanlık olarak, çok özel alan olarak tarif ettiklerini dile getirdi.

Büyükdede, bölgenin otomotiv, beyaz eşya, petrokimya ve savunma sanayi firmalarıyla üretim merkezi olduğu kadar, bilim ve araştırma merkezi Büyükdede”Ekonomik olarak bölgemizin her karış toprağının, tabiatını da koruyarak en optimum şekilde değerlendirilmesi arzusundayız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığımızla şu anda üçlü bir organizasyon yaptık. Yerel yönetimler eliyle bu bölgedeki sanayi olabilecek alanları optimum değerlendirmeye gayret ediyoruz."

Hedef 30 bin ziyaretçinin üzerine çıkmak

Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, SANTEK'in kısa sürede istedikleri amaca ulaştığını söyleyerek, "Geldiğimiz noktada önemli aşama katettik. 2013'te 12 bin ziyaretçimiz vardı, 2014'te 20 bine çıktı, 2017'de 30 bini aştık. Bu sene de amacımız 30 bin seviyesini aşmak." ifadelerini kullandı.Zeytinoğlu, yabancı ülkelerden önemli sayıda ziyaretçiyi ağırlayacaklarına işaret ederek, Amacımız; Match4Indusrty etkinliği aracılığıyla bu firmalarla Kocaeli'deki firmaları bir araya getirerek iş birliğimizi arttırmak. 143 yabancı firmayla iş görüşmesi planlıyoruz." diye konuştu.

200'ün üzerinde yabancı iş insanına ev sahipliği yapacaklar

TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ. Genel Müdürü Cihat Alagöz, fuar boyunca 20 ülkeden 200'ün üzerinde yabancı iş insanına ev sahipliği yapacaklarını bildirdi.Alagöz, fuar kapsamında Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın desteğiyle savunma tedarikçi görüşmeleri ve yerlileştirme sergisine de ev sahipliği yaptıklarını aktararak, "Yerlileştirme sergisi 3 yıl önce öne çıkan bir organizasyondu. Bugün gelinen noktada daha önce ithal edilen birçok ürün grubunu yerli üreticiden de temin edilmesi yoluna başlandı.