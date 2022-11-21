Sapanca Lake Villas’ta ön talep devam ediyor

Toplam 13 bin 367 metrekare arsa alanına sahip projede villalar, Sapanca Gölü’nü panoramik bir manzaradan görecek şekilde inşa ediliyor. Kullanıcılarına müstakil bir yaşam sunacak olan projenin villa donatıları arasında; açık yüzme havuzu, basketbol alanı, çocuk oyun parkı, peyzaj ve yeşil alanlar, kamelya ile yürüyüş yolları, dinlenme alanları ve her villaya özel açık otopark bulunuyor. Barbekü alanı, 7/24 güvenlik-villa interkom ve jeneratör sistemi gibi birçok donanım da projede ayrıca yer alıyor.

İlhamını doğadan alan bir “gölyüzü” projesi

İstanbul’a araçla bir saatlik mesafede bulunan Sapanca’da, doğanın içinde iyi bir konumda yer alan Nexonya projesi Sapanca Lake Villas, şehir yaşamının günlük karmaşasından ve stresinden tamamen uzaklaşıp huzurlu bir yaşam sürmek isteyen kullanıcılarını bekliyor. Projede villalar her cepheden güneş görebilecek ve her birinin önü de tamamen açık olacak şekilde dizayn ediliyor.

Gölün tüm yüzeyine yansıyan ve gökyüzünün her halini yansıtan yapısıyla, villaların bulunduğu tepe bölgeden hem panoramik hem de seyir imkânı sunan manzarasıyla “gölyüzü” projesi olarak da tanımlanan Nexonya Sapanca Lake Villas’ta ayrıca 280 ile 460 metrekare arasında değişen müstakil bahçe kullanım alanları da mevcut bulunuyor.

Projenin temelleri atıldı

Sapanca Gölü'ne 3 kilometre mesafede bulunan Nexonya Sapanca Lake Villas projesi, Kırkpınar sahiline 6,5 kilometre, Sapanca Doğa Parkı'na 8 kilometre, Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne 8,5 kilometre mesafede yer alıyor. Temelleri atılan ve örnek villanın tamamlanması için inşaat çalışmalarının hızla devam ettiği proje tasarlanırken, Nexonya tarafından kullanıcıların kaliteli bir yaşama sahip olması için tüm detaylar en ince ayrıntısına kadar düşünüldü.

Dört mevsim yaşam sunuyor

Dört mevsimin doya doya hissedileceği, yeşiliyle, mavisiyle doğanın muhteşem renkleriyle bezeli atmosferiyle, huzurlu bir yaşamın kapısı Sapanca Lake Villas’ta aralanıyor. İstanbul’a sadece altmış dakika mesafede olan Sapanca, yalnızca yazlık veya tatil kültürüne değil, günlük hayat için de konforlu bir yaşam alanı sunuyor.

Yatırımda da yüksek kazanç getiriyor

Ön satış taleplerinin devam ettiği Sapanca Lake Villas’ta, erken alımlar kullanıcıya yatırım avantajı da sağlıyor. Oldukça değerli bir bölgede hayata geçirilen proje, oturum için iyi bir konumda yer alırken ayrıca yatırım amaçlı satın alan kullanıcılara da kâr getirisi yüksek bir gayrimenkul alımı sağlamış oluyor.