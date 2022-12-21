Saraciye sektörü yükselen maliyetler nedeniyle siparişlerin yurt dışına kaydığını açıkladı

Son dönemlerde artan TL maliyetler, birçok sektörü zorlamaya başladı. İşletme maliyetlerinin bir yılda TL bazında 4 katına çıktığını ifade eden Saraciye Sanayicileri Derneği Başkanı Cemal Aydın, yerli üreticinin TL bazlı maliyetler altında ezildiğini söyledi. Üreticinin haksız rekabet ile karşı karşıya kaldığına dikkat çeken Cemal Aydın, “Pandemi sürecinde yükselen navlun fiyatları, Uzak Doğu’da üretimin aksaması gibi nedenlerle Türkiye’de üreticiler parlayan bir yıldız gibiydi. Ancak, son dönemlerde Türkiye’de durum değişmeye başladı. Türkiye’deki üreticilere hem yurt içi hem de yurt dışına ihracat için gelen siparişlerin yönü yeniden Uzak Doğu’ya kaymaya başladı. Son dönemlerde Türkiye’ye gelen siparişlerin çoğunu alan ülke ise Çin oldu” dedi.

"İthalatçıların önü açıldı"

Türkiye’de işçilik, enerji gibi maliyetlerin yükseldiğini, navlun fiyatlarının da pandemi öncesi dönemlere gelmeye başladığını dile getiren Cemal Aydın, “Saraciye sektörü tüm avantajını kaybetmeye başladı. Çin bizden daha ucuz hale gelmeye başladı. Bu durum nedeniyle ithalatçıların ve bu işten rant sağlayan kesimlerin önü açılmış oldu. Birçok firma üretim yapmak yerine ithalata yöneldi. Bu durum Türkiye’deki üreticileri zor durumda bırakmaya başladı. Binlerce kişinin istihdam edildiği sektörde, siparişlerin yurt dışına kayması büyük bir endişe yaratıyor. Bu duruma acil müdahale edilmesi gerekiyor. Acilen ithalatın önüne geçmek için ek vergiler getirilmesi ya da ithalatta referans fiyatlarının yükseltilmesini talep ediyoruz. Maliyet baskısı altında ezilerek, elimizdeki siparişleri ve sektörün geleceğini kaybetmek istemiyoruz.” İfadelerini kullandı. Sektörün zor günler yaşadığını belirten Cemal Aydın, “Ekonomik şartları dışarıda bırakamayız. Rakip ülkeleri ele aldığımızda aynı döviz cinsi ile işlem yapıyorlar, bu şartlarda bizimle rekabet ediyorlar.” dedi.

"STA ülkeleri üzerinden ithalatta bir yan yol açıldı"

2022 yılını 310 milyon dolara yakın bir ihracat değeri ile kapatması beklenen saraciye sektörünün iç piyasada da büyük riskler ile karşı karşıya olduğunu kaydeden Cemal Aydın, “Türkiye kökenli büyük perakende markaları bile saraciye sektöründe tedarik için ağırlıklı olarak ithal ürün kullanıyor. STA ülkeleri üzerinden ithalatta bir yan yol açıldığını duyuyoruz. Bu ithalatın çok sert şekilde artacağından endişe ediyoruz. Piyasadaki tüm oyuncular maalesef kurallara uymuyor. Gümrüklerde saraciye ürünlerinin farklı kalemler şeklinde beyan edilerek çekildiğini dahi duyuyoruz. Tüm bu nedenlerle sektör olarak kendi ülkemizde bile rekabet gücümüzü kaybediyoruz.” diye konuştu.