Sarıeroğlu: Bir numaralı gündem maddemiz istihdam

18 Haziran 2018

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, kentteki bir otelde HAK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı sendika temsilcileri ve üyeleriyle, kahvaltıda bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada İş gücü istatistiklerinin hatırlatan Sarıeroğlu, şöyle konuştu:

"İşsizlik oranımız 10,1 olmuş. İstihdam kapasitemizi, istihdam oranlarımızı daha da arttıracağız. Bir numaralı gündem maddemiz istihdam. İnşallah insan onuruna yaraşır, çalışanlarımızın hak ve menfaatlerinin korunduğu, 'düzgün işler' dediğimiz ILO'nun da tanımları çerçevesinde, bu işlerin arttırılması için işçi, işveren ve tüm kesimler seferberlik halinde çalışmaya devam edeceğiz."

İşsizlik yüzde 10,1'e geriledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 tane mega endüstri sanayi bölgesi kurulacağı konusundaki müjdesini anımsatan Sarıeroğlu, "Bunlardan biri Yumurtalık ilçemizde. Enerjiyle alakalı olarak, inşallah Türkiye'nin enerjiyle ilgili kalbi bu tasarıda atacak. Bunun istihdam anlamında, çalışma ve yatırımları çekme anlamında Adana'mıza çok büyük katkı sağlayacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA