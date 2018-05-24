Sarıeroğlu: Ekonomiye yapılan müdahale boşa çıktı

24 Mayıs 2018

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Bakanlığın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve OPET işbirliğiyle hayata geçirilen "OPET Kadın Gücü Projesi"nin bir oteldeki protokol imza törenine katıldı.

Bakan Sarıeroğlu, yaptıkları çalışmaların, uyguladıkları programların ve verdikleri desteklerin istihdama olumlu yansımalarının hissettiklerini bildirerek, "Bu etkiyi 2018 yılının açıklanan istatistiklerinde de görüyoruz. Milli İstihdam Seferberliğimizin ikinci fazı da her türlü operasyona her türlü girişime rağmen başarıyla yürütülüyor. Son dönemde görüyorsunuz, ekonomimize yönelik çok ciddi müdahaleler, operasyonlar yapılmaya çalışılıyor. Çok şükür ki güçlü bir iktidar görevinin başında. Ülkemiz geçmişte de çok badire atlattı. Bu girişimlerle Türkiye'ye olumsuz bir hava pompalamaya, bu süreçlerden siyasi rant elde etmeye çalışanların tüm çabaları inşallah boşa çıkacak. Zaten yapılan müdahalelerle boşa çıkmaya da başladı" ifadelerini kullandı.

"Paniğe gerek yok. Her şey kontrol altında"

İstihdamla ilgili rakamlarda artış olduğuna dikkati çeken Sarıeroğlu, geçen yılın şubat ayından bu yılın şubat ayına kadar 1 milyon 210 bin kişilik istihdam artışının gerçekleştiğinin altını çizdi.

Her türlü operasyona rağmen özel sektörün istihdamını artırmaya yönelik adımlar atmaya devam ettiğini belirten Jülide Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye bugüne kadar diz çöktüremediler, bundan sonra da diz çöktüremeyecekler. Güçlü mali piyasalara yönelik argümanlarımız var. O alanda bu araçlar devreye sokularak istikrarın devamı konusunda hükümetimiz, ilgili kurumlar gerekli adımları attılar, atmaya da devam edecekler. Panik havasına, paniğe gerek yok. Her şey kontrol altında, kontrol altında olmaya da inşallah devam edecek."

Konuşmaların ardından, İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ile OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca tarafından "OPET Kadın Gücü Projesi"nin iş birliği protokolü imzalandı.

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Kaynak: AA