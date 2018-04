Sarıeroğlu: İŞKUR rekor kırdı

22 Nisan 2018

AK Parti Antalya Kadın Kolları’nın 5. Olağan Kongresi Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Kongrede bir konuşma yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti hükümetinin kadınlara verdiği öneme değinerek, “Partimizde kadınlar siyasetin objesi değil, tamamen öznesi şeklinde. Bugün burada az önce Gökçen kardeşimiz konuştu, teşkilatlardan yetişip nerelere geleceğine bir örnektir. Ben de Adanalı bir esnafın kızıyım, üniversite için Ankara’ya gittik, partimizin kuruluş dönemlerinde görev almaya başladık. Bizler de lafa, söze maruz kaldık ama her zaman partimizin yanında yer aldık. İlk görevim sandık kurulu görevlisi olarak görev almıştım. MYK üyeliği, belediye meclis üyeliği, milletvekili ve karşınızda bakan olarak duruyorum. Böylesine kurumsal bir yapı, emeğe değer veren, basamak basamak en üst makamlara çıkabileceğiniz bir alan. Ama tabi partimizin bize verdiği en önemli disiplin ve ahlaki kural ise makamın mevkiinin hiçbir öneminin olmadığı. Partimiz bugün bize bayrak as derse biz asarız. Eğer kapı kapı gezmek gerekiyorsa, her zaman yaptığımız gibi gezeriz. Makamlar, mevkiler geçici, bunların bir bayrak yarışı olduğunu biliyoruz” dedi.

“Engelli istihdamı 10 kat arttı”

Hükümet olarak engelli vatandaşlara istihdam sağlamak için özveriyle çalıştıklarını ifade eden Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

“88 bin engelli kardeşimiz sınava girdi, onlara destek için 60 bin kongre üyesinin sınavlarda görevli olduğunu, engel durumlarına göre soruları hazırlıyoruz, 27 farklı kitapçığımız var. İnşallah istihdam konusunda da biz engelli kardeşlerimizin hayatının her alanında aktif şekilde yer almasını istiyoruz. Sosyal devlet olmanın gereği budur. 2002 yılında 5 bin 777 engelli kardeşimiz kamuda istihdam ediliyormuş, bugün geldiğimiz noktada 55 bin kardeşimiz. 10 kat arttırmışız. İŞKUR aracılığıyla da 370 bin kişiye iş bulmuşuz."

“İŞKUR rekor kırdı”

Toplum yararına programlardan en çok kadınların yararlandığına işaret eden Sarıeroğlu, Türkiye genelinde bu sayının yüzde 5’in üzerine çıktığını ifade etti. Türkiye İş Kurumunda mesleki eğitim kursları, iş başı eğitim programları düzenlediklerini hatırlatan Sarıeroğlu, bu uygulamalardan en fazla kadınların yararlandığına vurgu yaparak, “2002 yılında İŞKUR sadece 4754 kadını işe yerleştirmiş. Bugün geldiğimiz aşamada İŞKUR bu sene rekor kırdı ve 1 milyon 57 bin kişiyi işe yerleştirdi. Kadınların sayısı 4 bin 754’ten nereye geldi biliyor musunuz? 357 bine geldi. Artık kaç katı olduğunu siz hesaplayın. Türkiye artık eski Türkiye değil. Kadınlarla ilgili her türlü imkan var” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA