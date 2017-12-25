Sarıeroğlu: Taşeron firmalar tazminat alacak

25 Aralık 2017

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Taşeron düzenlemesini iyi niyetle yaptık. Bu süreçte kimsenin mağdur olmasını istemiyoruz. Hiçbir firmamızın mağdur olmasını, kapanmasını arzu etmeyiz. Bu süreçte sıkıntı ve mağduriyetler yaşanırsa gerekli değerlendirmeleri yaparız." dedi.

Bakan Sarıeroğlu yaptığı açıklamada, taşeron işçileri kadroya kavuşturan düzenlemede işverenleri de düşündüklerini belirterek, bu kapsamda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile istişarelerde bulunduklarını bildirdi.

Alt işveren firmaların mağdur olmaması için düzenlemede tazminat maddesine yer verdiklerini vurgulayan Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Alt işveren firmalarının fesih edilen sözleşmelerden sözleşme konusu işin yüzde 80'ini tamamlamayanlar için yükleniciye yüzde 80 ile yapılan işin tutarı arasındaki bedel farkının yüzde 5'i oranında tazminat ödenecek. Bu firmaların kamu kurumlarına ait işlerin yürütülmesinde kullandığı taşınırlar ile tüketim malzemelerini, ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından satın alınmasına veya kiralanmasına imkan sağlanacak."

Taşeron işçiler 90 günde kadroya alınacak

Taşeron işçileri kadroya kavuşturan düzenlemeyi titiz ve ayrıntılı bir çalışmanın ardından hayata geçirdiklerini dile getiren Sarıeroğlu, "Taşeron düzenlemesini iyi niyetle yaptık. Bu süreçte kimsenin mağdur olmasını istemiyoruz. Hiçbir firmamızın mağdur olmasını, kapanmasını arzu etmeyiz. Bu süreçte sıkıntı ve mağduriyetler yaşanırsa gerekli değerlendirmeleri yaparız." diye konuştu.