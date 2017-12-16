Sarıeroğlu: Taşeronda detay 1-2 gün içerisinde belli olacak

16 Aralık 2017

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşerona kadro düzenlemesine ilişkin çalışmanın detaylarını, kamuoyunun bir iki gün içerisinde öğreneceğini bildirdi.

Sarıeroğlu, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının 2018 yılı bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinin 2017 yılının üçüncü çeyreğinde yakaladığı yüzde 11,1'lik büyüme ile Çin ve Hindistan'ı geride bırakarak dünya birincisi ekonomi haline geldiğini belirtti.

Yıl sonu itibarıyla büyümenin yüzde 7 olarak gerçekleşmesini beklediklerini ifade eden Sarıeroğlu, Türkiye'nin geçen yıl hain darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını, tüm uluslararası kuruluşların kriz senaryoları ürettiğini, böyle bir ortamda Türkiye'nin büyümede böylesine tarihi seviyeler yakalamasının başarı hikayesi olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Sarıeroğlu, yüzde 10,6 olarak açıklanan işsizlik oranında düşüş seyri yaşandığını vurguladı.

Türkiye'nin son 10 yılda yaklaşık 6 milyon 445 bin kişiye istihdam yarattığını, bunun 3 milyonunu kadınların oluşturduğunu dile getiren Sarıeroğlu, istihdamı artırmak için çalıştıklarını ifade etti.

Bakan Sarıeroğlu, 2003 yılında sadece 65 bin 398 kişiyi işe yerleştiren İŞKUR'un, kasım ayı itibarıyla 982 bin 758 kişiyi istihdamla buluşturduğunu belirterek İŞKUR'un yıl sonuna kadar 1 milyon kişiye ulaşmayı hedeflediğini kaydetti.

İmalat ve bilişim sektöründe asgari ücret üzerinden sağlanan teşvikleri prime esas kazanç üzerinden vermeye başlayacaklarını dile getiren Sarıeroğlu, "Bir Senden Bir Benden" teşvikiyle de 1 ila 3 çalışanı olan imalat iş yerlerinin, 18-25 yaş grubundaki gençleri ek olarak istihdam ettiğinde ücret ve sosyal güvenlik primleri ile vergilerinin 1 ay işveren tarafından 1 ay devlet tarafından ödeneceğini söyledi.

Sarıeroğlu, 2-5 yaş arası çocuğu olan kadınlara mesleki eğitim kursları veya işbaşı eğitim programlarına katılmaları halinde 400 liralık bakım desteği vereceklerini ifade ederek gençlerin ihtiyaçları doğrultusunda dizayn edebilecekleri 10 bin liraya kadar katkı sağlanacak yeni bir modeli de hayata geçireceklerini belirtti. 2018'in ilk ve son çeyreğinde 5 bin engelli ataması gerçekleştireceklerini dile getiren Sarıeroğlu, ilk atamanın mart ayında yapılacağını kaydetti.

Muhalefetin, taşeronlara kadro düzenlemesine ilişkin çalışmayı sorması üzerine Sarıeroğlu, "Çok yakın zamanda, bir iki gün içerisinde bütün detayları herkes, tüm kamuoyu öğrenmiş olacak." dedi.

Geçici mevsimlik işçilerin 5 ay 29 gün olan çalışma sürelerini 4 ay kadar daha uzatacaklarını, 4/C'lerin 4/B'ye geçişlerinin sağlanacağını anlatan Sarıeroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güzel çalışmalarımız olacak"

"Şu anda 900 bin emekçimiz, yapacağımız çalışmaların kapsamında. Asgari ücretle ilgili de dün iki farklı toplantı gerçekleştirdik. Net asgari ücrette, reel olarak yüzde 111 artış yapmış bir iktidarız. Asgari ücreti, hiçbir zaman siyasi popülizm malzemesi yapmadık. Asgari ücret ülkemiz açısından önemli denge ücretidir.

Asgari ücret üçlü yapıda, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen bir ücret. İşçilerimizle, işverenlerimizle hükümet olarak ikinci görüşmemizi yaptık. İnşallah, mutabakatla, tüm kesimler için faydalı olacak, her kesimin beklentisini karşılayacak bir ücreti de yine AK Parti iktidarı olarak biz belirleyeceğiz. Emekçilerimiz, işverenlerimiz, çiftçilerimiz, emeklilerimiz, inşallah yakın zamanda onlarla ilgili de güzel çalışmalarımız da olacak."