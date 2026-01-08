Sasa neden düştü, düşüyor?

Sasa hissesi bugün açılışta yüzde 9.61 oranında düştü. Borsa tarihi rekor kırarken Sasa hissesinin sürekli olarak düşmesi yatırımcıların canını bir hayli sıkıyor. Bugünkü düşüş epey gündem olurken "Sasa neden düştü" sorusu sıkça geliyor.

Sasa neden düşüyor?

Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA), 7 Ocak 2026 tarihinde Kamuyu aydınlatma Platformu’nda (KAP) bir basın duyurusu yayınladı.

SASA 2031 vadeli 500 milyon euroya kadar Garantili Paya Dönüştürülebilir Tahvil ihracı başlattı.

Açıklama şöyle:

SASA Polyester Sanayi A.Ş. (ISIN: TRASASAW91E4) (“SASA” veya “Şirket”), bugün, Borsa İstanbul’da işlem gören Şirket’in her biri 0,01 TL (1 Kuruş) nominal değerli, yeni ve/veya mevcut, tamamı ödenmiş imtiyazsız paylara (“Paylar”) dönüştürülebilen 2031 vadeli, ardıl olmayan, teminatsız, 500 milyon Euro’ya kadar garantili paya dönüştürülebilir tahvillerin (“Tahviller”) ihracının (“İhraç”) başlatıldığını duyurmaktadır.

İhraçtan elde edilecek net gelirler, borçların refinansmanı ve Şirket’in genel kurumsal amaçlar için kullanılacaktır. Şirket, Yönetmelik S (Regulation S) uyarınca 450 milyon Euro tutarında bir başlangıç ihraç tutarı ve 50 milyon Euro’ya kadar artırıma imkan tanıyan ek ihraç opsiyonundan oluşan toplam 500 milyon Euro anapara tutarındaki Tahviller’i, minimum 100.000 Euro değerindeki birimlerde, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Kanada, Güney Afrika, Japonya ve Türkiye dışındaki kurumsal yatırımcılara tahsisli satış yoluyla ihraç etmeyi amaçlamaktadır. Tahviller’e esas teşkil eden Paylar’ın sayısı Tahviller’in dönüştürme fiyatında sulandırıcı olaylardan (dilutive events) (sermaye artırımı gibi) kaynaklanan herhangi bir değişiklik olması halinde bunlara uyumlu şekilde değiştirilecektir ve ayrıca İhraç Tarihi’nin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü yıl dönümünde (zamanı gelince yayımlanacak Tahviller’in hüküm ve koşullarında (“Şartlar”) tanımlanacaktır) belirli dönüştürme fiyatı güncellemeleri yapılacaktır.

Tahviller’in, kupon getiri oranının yıllık %4.50 ile %5.00 arasında olması, faizlerin üçer aylık dönemler itibarıyla eşit taksitler halinde ödenmesi ve ilk faiz ödemesinin 15 Nisan 2026 tarihinde yapılması beklenmektedir. Şirket tarafından Tahviller ve yediemin sözleşmesi kapsamında ödenecek tüm meblağların vadesi geldiğinde ödeneceği, Şirket’in tamamına sahip olduğu halka açık olmayan bağlı şirketi SASA Dış Ticaret A.Ş. (“Garantör”) tarafından garanti edilecektir.