Komşuda büyük kış indirimi başlıyor, Türkiye'ye sadece 2 saat mesafede!

Yunanistan’da kış indirimleri 12 Ocak’ta başlayacak ve 27 Şubat’a kadar devam edecek. İndirim süresi boyunca perakende mağazaları 18 Ocak Pazar ve 25 Ocak Pazar günleri saat 11.00-18.00 arasında hizmet verecek.

İndirimlere katılım gönüllü, denetimler sıkı

Kış indirimlerine katılım mağazalar için zorunlu değil. Ancak indirim uygulamayı tercih eden mağaza ve zincirler, tüketiciyi korumaya yönelik sıkı denetimlere tabi tutulacak.

Yetkililer, indirim öncesi fiyatların şeffaf biçimde belirtilmesinin zorunlu olduğunu vurguladı.

Etiketlerde eski-yeni fiyat şartı

Mevzuata göre mağazalar, her ürünün üzerinde indirim öncesi ve indirim sonrası fiyatı açık ve net biçimde göstermekle yükümlü olacak. Yanıltıcı reklam veya kusurlu ürün gibi durumlarda tüketiciler, ilgili kamu kurumlarına ve tüketici derneklerine başvurabilecek.

“Fiyat karşılaştırın” uyarısı

Tüketici örgütleri, alışveriş öncesinde hem fiziksel mağazalar hem de çevrim içi platformlar arasında fiyat karşılaştırması yapılmasını öneriyor. İndirimlerin gerçekliğinin kontrolü için indirim öncesi fiyatların mümkün olduğunca kayıt altına alınması tavsiye ediliyor.

Yetkililer, haksız kazanç sağlamak amacıyla yanıltıcı uygulamalara daha az başvurduğu düşünülen kurumsal ve bilinen mağazaların tercih edilmesini öneriyor.

Tüketicilerin, iade koşullarını dikkatle incelemesi; ürünleri teslim alırken veya mağazadan çıkmadan önce kontrol etmesi isteniyor. Güvenli ödeme yöntemlerinin kullanılması ve özellikle online alışverişlerde fiş, fatura ve onay e-postalarının saklanması tavsiye ediliyor.