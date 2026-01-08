Alkole zam mı geldi, zam var mı? Hangi alkol grubuna zam geldi?

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, 2 alkol grubuna daha zam geldiğini duyurdu.

Erol sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımla Tuborg ve Mey Diageo grubundaki içkilere zam geldiğini kaydetti.

Böylece biradan rakıya kadar çok sayıda üründe fiyat artışı yaşandı.

Tuborg grubundaki zamla birlikte 50 cl şişe ve kutu biralarda fiyatlar 100 liranın üzerine çıktı. Gruptaki en ucuz 50 cl bira fiyatı 107 lira oldu.

İthal ürünlerde ise fiyatlar daha da pahalı. Bu gruptaki biralarda fiyatlar 190 TL'ye kadar çıkıyor.

Rakı fiyatlarına da zam geldi

Diageo Türkiye’nin zam kararıyla rakı, viski, votka, tekila, cin ve likör fiyatlarına da zam geldi.

Zammın ardında 35 cl rakılarda fiyatlar 575 lira ile 1300 lira arasında değişirken 70 cl'de fiyatlar 995 lira ile 2300 lira arasında yer alıyor.

Gruptaki en pahalı viskinin fiyatı 24 bin lirayı bulurken, en pahalı tekila ise 12 bin TL oldu.

Cin fiyatları ise 575 lira ile 2 bin 300 lira bandında değişkenlik gösteriyor.