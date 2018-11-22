Satışlar arttı, bayiler ilave araç talep etti

22 Kasım 2018

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan ve 1 Kasım'dan itibaren uygulanmaya başlanan otomotiv, beyaz eşya, mobilya ve konutta KDV ve ÖTV indirimi, piyasaya hareket getirdi.

Kampanyanın başlamasının ardından sıfır araç bayilerine giden ziyaretçi sayısı artarken yaşanan yoğunluk satışlara da yansıdı. Birçok marka ve bayi aylık bazdaki satış rakamlarını artırdı.

"Öngörüde bulunmak biraz zor"

Nissan Türkiye Pazarlama Müdürü Murat Bozfakıoğlu, "Mağazalara artan ziyaretleri bayilerimiz ciddi oranda satışa döndürdü. 31 Aralık'a kadar devam edecek. Bu dönem de satışlarımız artarak ilerleyecektir." dedi. Bozfakıoğlu, kampanyanın çok hızlı başladığını belirterek, "Bayilerden geri dönüşler gayet olumlu. ÖTV ve KDV indirimini hemen tüketicilerimize yansıttık. Bu sektörümüzü ve bizi olumlu etkiliyor. Showroomlara ziyaretler arttı. Şu anda ciddi bir trafik var. Bu trafiği karşılamak adına bayilerimizin talepleri artıyor." diye konuştu.

Değişken kur süreci dolayısıyla sektörde öngörüde bulunmanın biraz zor olduğunu vurgulayan Bozfakıoğlu, şunları kaydetti: "Kısa dönemde hedefler koyarak ilerliyoruz şu anda. Sene sonunda da başarılı bir şekilde ilk 10 marka içinde tamamlamayı umuyoruz. Ekim ayına sıfır faiz kampanyasıyla başlamıştık. Bu kampanya bizi çok ileriye götürdü. Kasım ayı da çok iyi başladı. ÖTV ve KDV indirimi kampanyalarının açıklanması satışlarımızın devamını sağlıyor. İyi gidiyoruz. Bu sene güzel bitecek inşallah."

" Kampanya doping etkisi yaptı "

Peugeot'un Bursa bayisi satış müdürü Hüseyin Gezgin de 1 Kasım'da başlayan KDV ve ÖTV indirimi dolayısıyla showrooma gelen ziyaretçilerde artış yaşandığını aktardı. Gezgin, "Satışlarımız ikiye üçe katladı. Şu an siparişleri yetiştiremez duruma geldik. Yıllık hedeflerimizi bu indirim sayesinde inşallah tutturacağız. İndirimin devam etmesini bekliyoruz." dedi.

Günde ortalama 6-7 araç teslimi yaptıkları dönemler olduğunu ifade eden Gezgin, şunları kaydetti: "20 günde yaklaşık 55 araç teslim ettik. Öngörümüz ay sonuna kadar 90 araç teslim edebilmek. Bu da bize oldukça yeterli bir rakam. Yıl sonu olduğu için zaten elimizde sınırlı sayıda araç vardı. Bundan dolayı merkezden ilave araç talebimiz oldu. Stoklarımızda araçlarımız az. Son iki ayda otomotiv sektöründe bir daralma söz konusuydu. İndirimin başladığı 1 Kasım'dan itibaren geri formumuza kavuştuk. Kampanya doping etkisi yaptı."

Kaynak: AA