Satışlarda 'sabit kur' dönemi başladı

Atatürk Havalimanı’nda bulunan İstanbul Havalimanları Muhabirleri Derneği’ni (İHMD) ziyaretinde konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, döviz kurunda şişirme rakamların kısa sürede tekrar orijinal rakama döneceğini söyledi. Havalimanı gelirleri ile bazı masrafların dövize endeksli olduğundan dolayı ortada bir denge bulunduğunu, dövizdeki dalgalanma nedeniyle ulaşım fiyatlarında bir sıkıntı yaşanmayacağını aktaran Arslan, “Uzun soluklu veriler ortalaması ile hareket ediyoruz. Bu anlamda gerek havacılıkta gerek demir yollarında biletlerle ilgili herhangi bir ücret artışı yapmamız söz konusu değil” dedi.

Ürünlerini yurtdışından alarak ödemesini döviz ile yapan çoğu firma, kurlardaki hızlı artış sebebiyle fiyatlarını yükseltirken, kimi e-ticaret siteleri beyaz eşya ve elektronik ürün grubunda fiyatlarını sabitlediğini duyurdu. Öte yandan uçak biletleri ve otomotivde de fiyat sabitlemesi yapıldı.

4 farklı marka ürünlerine uyguluyor

Ürün satışlarında kur sabitlemeye giden bir diğer marka da Ebebek. Şirket internet sitesinden dün sabah saatlerinde 4 farklı markasındaki ürünlerinde doları 3.85 TL ve euroyu da 4.50 TL olarak hesaplayacağını duyurdu. Konuyla ilgili DÜNYA’ya açıklama yapan Ebebek Genel Müdürü Halil Erdoğmuş, döviz kurundaki artış nedeniyle hem ürün fiyatlarının kısa vadede artabileceğini hem de perakendecilerin bu hareketliliği, ürün fiyatlarını artırırken geçerli bir argüman olarak sunabileceğini söyledi. Tüketicilerde oluşabilecek tedirginliğin önüne geçmek için bu ‘kuru sabitlediklerini’ belirten Erdoğmuş, “Kurdaki bu yükselişin kalıcı olması, ithalat yapan tüm kurumlar için zaruri fiyat artışlarına neden olacak. Ebebek olarak var olan stok yönetimimiz ve rekabetçi satın alma gücümüz sayesinde bugün belirli marka ürünlerde kısa bir süre de olsa sabit kur uygulaması yapıyoruz” diye konuştu.

İstanbul’da Çağlayan, Airport AVM, Ümraniye Şerifali ve Maslak 42 olmak üzere 4 adet mağazası bulunan İstanbul Bilişim, e-ticaret platformunda beyaz eşya ve teknoloji ürünlerinin etiket fiyatlarını sabitledi. Şirket, teknolojik ürün ve beyaz eşya grubunda satışlarda sabit kur dönemine geçtiklerini duyurdu.

Konuyla ilgili konuşan İstanbul Bilişim’in Genel Müdürü Levent Menteşe, AVM ve perakende sektöründe dövizli kiralar ve ürün bedelleri ile maliyetleri artsa da ürünlerinde mevcut fiyat dışında herhangi bir değişikliğe gitmeyeceklerini söyledi. Menteşe, “Özellikle sitemiz üzerinden satışını yapmakta olduğumuz beyaz eşya ve elektronik ürün gruplarında fiyatlarımızı sabit tutacağız. Bu noktada, yaklaşan düğün sezonu ve tatil döneminde tüketicilerin ihtiyacı olan ürünleri almasına kolaylık sağlamayı amaçlıyoruz” dedi. Turizm sektöründe de kur sabitleyen firmalar var. Bunlardan birisi tur şirketi Cafetur. Şirket, tüm yurtdışı turlarında 28 Mayıs’a kadar 1 euroyu 5 TL’ye sabitledi.

Volkswagen modele göre kur yaptı

Otomotivciler, bir yandan yeni modellerde yıl sonu hedeflerini tutturmak, diğer yandan da ellerindeki 2017 model stoğunu eritmek için kampanyaları hızlandırdı. Volkswagen, 2017 model Tiguan, yeni Tiguan Allspace ve Golf R modellerinde 1 euro 4.09 TL, Beetle modelinde 1 euro 4.14 TL, 2018 model Golf R modelinde 1 euro 4.66 TL’ye sabitlendi.