Satışları yüzde 100 arttı Türkiye'de üretim planlıyor

Güntan MAVİGÖZLÜ-DÜNYA

Temizlik sektörünün öncü markalarından Karcher, 2023 yılında Türkiye pazarında euro bazında satışlarını yüzde 100 artırdı. Bu büyümeyle birlikte şirket, Türkiye’de yatırım planlarını devreye aldı. Profesyonel ürünlerinde basınçlı yıkamadan buharlı temizlik ve endüstriyel vakum ürünlerine, tüketici gruplarında ise elektrikli ve robot süpürgenin yanı sıra sert zemin ve cam temizleme makinelerine kadar birçok modeli bulunan Alman temizlik sektörü firması olarak yer alıyor. Çeşitli ülkelerde 19 fabrikalarının bulunduğunu ifade eden Karcher Global CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Hartmut Jenner, bölge pazarlarına yakın olma hedefiyle Türkiye’de üretim için yatırım fırsatlarını değerlendirdiklerini söyledi. Türkiye’de 2023’te euro bazında satışta yüzde 100 büyüyerek 1.5 milyar TL’ye ulaştıklarını hatırlatan Jenner, “Öncelikle tedarikçimizle üretim planlarımız var. Bunun için yatırım analizleri yapıyoruz” dedi. Karcher’in globalde ve Türkiye’de 2023 yılı faaliyetlerini değerlendiren Jenner, geçen yıl küresel satışlarda 3.29 milyar euroluk rekor bir satış rakamına ulaşıldığını belirtti.

Türkiye’de istihdamını 150 kişiye çıkaracak

Globalde 82 ülkede faaliyet gösterdiklerini ve Türkiye’nin başarı anlamında 17’nci sırada bulunduğunu ifade eden Jenner, burada halen 125 olan çalışan sayısını da yılsonunda 150’ye ulaştırmayı hedeflediklerini kaydetti. Jenner, Ar-Ge çalışmalarına yılda 250 milyon euro yatırım yaptıklarını ve sürdürülebilirliği de ön plana alarak azalt, dönüştür, kullan yaklaşımıyla sıfır emisyon hedefini yakaladıklarını aktardı. Tarihi yapılara önem verdiklerini ve bunların temizlikleri için sosyal sorumluluk anlayışıyla çalıştıklarını anlatan Karcher Türkiye Genel Müdürü Gökhan Gökmen, Galata Kulesi, Topkapı Sarayı gibi tarihi yapıları temizlemek istediklerini ve bu yönde hedeflerinin olduğunu bildirdi.