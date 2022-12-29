Saudi EXIM Türkiye Finans ve Eximbank ile anlaştı

Türk tarafıyla imzalanan ve türünün ilk örneği olan anlaşma, Saudi EXİM Bank CEO’su Ekselansları Eng. Saad Alkhalb ve Türkiye Finans Genel Müdürü Murat Akşam tarafından imzalandı. Saudi EXIM, Türkiye İhracat Kredi Bankası (Türk Eximbank) ile uzmanlık paylaşımı ve iki ülke arasındaki karşılıklı ihracatın desteklenmesi de dâhil olmak üzere çok yönlü işbirliği için bir anlaşma daha imzaladı.

H. E. Eng. Alkhalb, Saudi EXIM anlaşmasını Türk Eximbank’taki mevkidaşı Ali Güney ile imzaladı. Her iki imza da İstanbul’da düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan İş ve Yatırım Forumu sırasında atıldı. Suudi Arabistan’ın Türk finans kuruluşlarıyla olan ortaklıklarının ve bankanın hem yerel hem de yabancı ortaklıklarını büyütme ve genişletme arayışının bir parçası olan bu iki anlaşma sayesinde banka, Suudi Arabistan’ın petrol dışı ihracatının büyümesine ve küresel olarak rekabetçi hale gelmesine yardımcı olacak, sürekli büyüyen bir dizi kredi çözümü ve hizmeti sunabilecek.

Alkhalb, “Anlaşmalar, Saudi EXIM’in Suudi ihracatçılara ve Türk ithalatçılara bir dizi finansman ve kredi çözümüyle yardımcı olma ve Türkiye’ye ihracatımızın finansmanındaki eksiklikleri giderme çabalarının bir parçasıdır” dedi.